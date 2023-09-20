Їсти, щоб худнути. Збалансоване харчування допоможе позбутися зайвої ваги — дієтолог

"Не їсти, щоб схуднути"… На жаль, у головах багатьох людей досі існує така установка. Проте це не працює, адже суворі дієти або змушують вас постійно зриватися, або, повертаючись до звичного раціону, ви знову набираєте вагу. Спеціально для Фокуса дієтологиня Аліна Дяченко розповіла про те, чому не можна сильно обмежувати своє харчування та як збалансований раціон допоможе швидко та здорово привести вагу в норму.

Коли перед людиною стоїть завдання скинути велику кількість кілограмів і надалі підтримувати вагу — вкрай важливо, щоб раціон складався з тих продуктів та страв, які подобаються, приносять задоволення та добре насичують. А ще важливо, щоб харчування було різноманітним, збалансованим та насичувало організм усіма необхідними нутрієнтами. Отже, як бачите, щоб здобути омріяну фігуру не потрібно їсти лише гречку з куркою або сидіти три дні на кефірі. Дієтологиня Аліна Дяченко розповідає Фокусу про те, чому вам потрібно смачно та різноманітно їсти, якщо ви хочете схуднути.

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Щоб худнути потрібно їсти

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Зазвичай бажання схуднути з’являється, коли скинути зайву вагу потрібно "на вчора", тому єдиний вихід, який бачить людина, це урізання раціону та обмеження себе у всьому: в жирах, вуглеводах, солодощах тощо. Такі дії можуть давати частковий результат, проте чи надовго вдасться його втримати – велике питання.

Якщо ви обираєте здоров’я, а не схуднення заради досягнення тимчасового результату, приготуйтеся до довгої дистанції, тривалістю у все життя. Проте ця подорож буде смачною, різноманітною та легкою.

"Коли раціон людини включає смачні для неї продукти та страви, їй буде легше дотримуватися цього харчування. Якщо вона насолоджується тим, що їсть, це допоможе не втрачати мотивацію не зриватися та зменшить бажання з'їсти щось "шкідливе" чи "зайве", — каже дієтологиня.

Дієти не працюють

Фото: Getty Images

Варто зрозуміти, що окрім тимчасового результату, такі вагові гойдалки, які ви отримуєте на різноманітних дієтах, можуть зіграти проти вас та принести масу проблем, включно з метаболічним синдромом, коли з кожним разом схуднути ставатиме все важче.

Наш організм дуже розумний, тому, коли його тримати в голоді та стресі, а жорсткі дієти та дефіцит нутрієнтів – це великий стрес, то худнути він не буде, він буде виживати.

Збалансований, різноманітний раціон включає всі необхідні поживні речовини, включно з білками, вуглеводами, жирами, вітамінами та мінералами. Вони потрібні для функціонування органів та систем організму, росту й розвитку, підтримання імунної системи, кісткової структури, м'язів, утворення енергії та інших важливих процесів в організмі.

"Їжа, багата на білки, клітковину та здорові жири, викликає відчуття ситості на тривалий період часу. Коли раціон людини містить такі продукти в достатній кількості — це допоможе уникнути відчуття голоду, що зокрема запобігатиме переїданню. Також важливо приймати їжу регулярно і не пропускати прийоми, щоб підтримувати рівень енергії та уникати нападів надмірного апетиту", — зазначає Аліна Дяченко.

Здорове харчування — це дорого

Фото: Freepik

Часто помилково вважають, що збалансоване здорове харчування – це дорого. Різнокольорові сезонні овочі та фрукти, ягоди, нежирне м’ясо, яйця, крупи, макарони з твердих сортів пшениці, горіхи та насіння – саме ця проста їжа і є основою здорового раціону. Це проста в приготуванні їжа, а не складні ресторанні страви, тому навряд чи це суттєво вплине на ваш сімейний бюджет.

Щоб худнути та не зриватись потрібно повноцінно їсти та закривати потребу організму у всіх нутрієнтах. Адже саме нестача певних мікроелементів призводить до нездорового потягу до солодкої, солоної або шкідливої їжі. Баланс у харчуванні подарує вам не лише ситість, а й гарний настрій та відмінне самопочуття.

Фото: Freepik

"Важливо, щоб людина розуміла, що смачний, збалансований та ситний раціон — це частина способу життя, а не тимчасова дієта. Поступові та стійкі зміни в раціоні більш успішні, ніж короткострокові та суворі дієти", — наголошує дієтологиня.

Зробіть дефіцит калорій у 10% і харчуючись смачно та поживно ви вже через місяць помітите результат. Винагородою за це стане не лише струнка фігура, а й гарна підтягнута шкіра, здорове волосся та нігті, а також відсутність хронічних хвороб, гарне самопочуття та купа енергії.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.