7 порад, які допоможуть скинути вагу та зменшити відсоток жиру в організмі

Якщо ви помітили, що навколо живота, рук та стегон накопичується зайвий жир, потрібно терміново це виправляти. Наявність надмірної ваги є явною ознакою того, що ви схильні до ризику різних проблем зі здоров'ям, таких як ожиріння, діабет, хвороби серця і багато іншого.

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На думку експертів, здоровий спосіб життя, такий як збалансоване харчування та регулярні фізичні вправи, відіграє вирішальну роль у досягненні більш стрункої і здорової статури. Доктор Арчана Батра, дієтолог та сертифікований викладач діабету в Гуруграмі, каже: "Надлишковий жир не тільки впливає на ваш зовнішній вигляд, але також може призвести до різних проблем зі здоров'ям, включно з хворобами серця, діабетом і проблемами із суглобами". Тому, якщо ви хочете скинути зайві кілограми та зменшити жирові відкладення, ці сім ефективних порад допоможуть вам досягти своїх цілей. Про це пише Health Shots.

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Збалансоване харчування

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Основою будь-якого успішного шляху до зниження ваги є збалансована дієта. Зосередьтеся на споживанні нежирних білків, корисних жирів і великої кількості клітковини у своєму щоденному раціоні. Також їжте більше зелених овочів та фруктів. "Слід обмежити або уникати оброблених продуктів, солодощів, вуглеводів і споживання висококалорійних продуктів. Відстеження щоденного споживання калорій може допомогти не збитися зі шляху", — каже доктор Арчана Батра.

Фізична активність

Вкрай важливо включати у свій розпорядок дня як кардіо, так і силові вправи. Кардіотренування, такі, як біг, плавання або їзда на велосипеді, допомагають спалювати калорії, а силові тренування нарощують м'язову масу, що прискорює обмін речовин та сприяє спалюванню жиру. Ця комбінація вправ може прискорити втрату жиру в організмі, що призведе до схуднення й здорової ваги.

Контроль порцій

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Пам'ятайте про розміри порцій, оскільки це дуже важливо, коли йдеться про втрату жиру. Переїдання, незалежно від того, їсте ви здорову їжу чи ні, може призвести до нездорового збільшення ваги. По-перше, стежте за тим, щоб розмір порцій був невеликим. По-друге, зверніть увагу на те, коли ви найбільше відчуваєте голод, і на цей період тримайте при собі здоровий перекус, щоб уникнути вживання нездорової їжі, такої як чіпси, печиво або інші солодощі. По-третє, ви можете уникнути переїдання, ретельно і повільно пережовуючи кожен шматочок. Тому важливо переконатися, що ви правильно їсте та пережовуєте їжу.

Уникайте зневоднення

Що більше ви гідратовані, то більше ваше тіло працює над спалюванням жиру. Батра каже: "Вода має вирішальне значення для різних функцій організму, включно з жировим обміном. Іноді можна плутати голод і спрагу, що призводить до споживання калорій, яких можна уникнути, якщо дотримуватися рівня гідратації". Щодня слід випивати щонайменше 8-10 склянок води.

Достатній сон

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Нестача сну може призвести не тільки до збільшення ваги, а й до підвищеного ризику виникнення низки проблем зі здоров'ям. Це відбувається тому, що нестача сну порушує гормональний баланс. Незбалансовані гормони можуть призвести до підвищеного апетиту і тяги до нездорової їжі. Прагніть до 7-9 годин якісного сну щоночі, щоб організм міг спалювати жир і худнути.

Усвідомлене харчування

Усвідомлене харчування — це підхід, що дає змогу зосередитися на їжі під час їжі. Це може допомогти вам дізнатися ваші звички в їжі та уникнути переїдання. Знаючи це, ви зможете відповідним чином спланувати свою дієту. "Уникайте відволікаючих чинників, таких як перегляд телевізора під час їжі, оскільки це може призвести до безглуздого переїдання. Практикуйте усвідомлене харчування, насолоджуючись кожним шматочком і оцінюючи смак і текстуру їжі", — каже Батра.

Управління стресом

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Стрес, особливо хронічний, може призвести як до збільшення, так і до втрати ваги. Батра каже: "Надмірний стрес може спричинити емоційне переїдання, що надалі може призвести до збільшення ваги". Знайдіть методи зняття стресу, які вам подобаються, наприклад йога, вправи на глибоке дихання, медитація або улюблене хобі.

Майте на увазі, що втрата ваги та жирових відкладень — це те, чого не відбудеться за тиждень, 10 днів або місяць. Отже, це вимагає послідовних зусиль та терпіння, але постійні зусилля щодо поліпшення свого харчування та здорового режиму тренувань допоможуть вам позбутися нездорового жиру.

Нагадаємо, ці 7 порад допоможуть швидко розпрощатися із зайвою вагою навіть після 40 років.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологи назвали прості, але вкрай ефективні звички, які допоможуть вам позбутися зайвої ваги, не докладаючи надмірних зусиль.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.