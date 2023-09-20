Парамедик Юлія "Тайра" Паєвська поділилася враженнями від знайомства з принцом Гаррі та Меган Маркл

З герцогами Сассекськими Паєвська зустрічалася на Іграх нескорених, що відбулися в Дюссельдорфі. На змаганнях Тайра завоювала срібну медаль із плавання.

Парамедик Юлія "Тайра" Паєвська, яка взяла участь в Іграх нескорених у Дюссельдорфі, розповіла про знайомство з принцом Гаррі, організатором Ігор, і його дружиною Меган Маркл. Парамедик, відома під позивним "Тайра" опублікувала кілька фото в Х (Twitter).

На змаганнях ветеранів Паєвська завоювала срібну медаль з плавання і вийшла отримувати нагороду, накинувши на плечі український прапор. Медаль їй вручив особисто принц Гаррі.

Юлія "Тайра" Паєвська з принцом Гаррі та Меган Маркл

"Я глибоко вдячна принцу Гаррі за його внесок і підтримку нашої благородної мети та плідну співпрацю. Принц справді чудовий, дуже щирий і співчутливий. Герцогиня Меган навіть красивіша наживо, ніж на будь-яких фотографіях", — написала Тайра, опублікувавши фото з принцом і його дружиною.

Вона також подякувала за підтримку і за нові ідеї у ветеранському спорті та реабілітації нашої армії.

Паєвська висловила сподівання, що коли-небудь Invictus Games пройде в "нескореній Україні", а саме — в оновленому українському Маріуполі.

Цього року Україна встановила власний історичний медальний рекорд, отримавши 34 нагороди: 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових.

Паєвська назвала українську команду приголомшливою.

Юлія "Тайра" Паєвська на Іграх нескорених Фото: Twitter Yuliia Paievska (Taira)

"Чи чули ви про сенсаційну кількість медалей, які ці неймовірні люди привозять в Україну? З гордістю можу сказати, що серед цих медалей дві належать мені: "срібло" з плавання; "бронза" за стрільбу з лука", — написала вона.

Хто така Юлія "Тайра" Паєвська?

Юлія Паєвська — відомий український військовий парамедик, засновниця евакуаційно-медичного добровольчого підрозділу "Ангели Тайри".

Раніше Паєвська працювала дизайнером. Під час Євромайдану вона стала надавати допомогу постраждалим і продовжила займатися цим після початку війни в Донбасі.

З 2014 року вона була волонтеркою в зоні АТО. У 2018 приєдналася до Збройних сил України та очолювала евакуаційне відділення 61-го мобільного госпіталю в Маріуполі до 2020 року.

На момент повномасштабного вторгнення Росії була в Маріуполі. Потрапила в російський полон 16 березня 2022 року, коли разом із водієм намагалася вивезти дітей і жінок через "зелений коридор" із Маріуполя до Запоріжжя.

Після обміну Паєвська розповідала, що в полоні вона пережила жахливі поневіряння. Їй допомогло, що вона була в дуже хорошій фізичній формі — готувалася до міжнародних змагань Invictus Games у складі збірної України.

Але Тайра страждала від наслідків контузії, також вона хворіє на астму, у неї два протези в тазостегнових суглобах і в неї немає щитовидної залози, тож їй була потрібна замісна терапія. Ліки їй видали тільки після того, як вона заявила, що помре без них.

Наразі Тайра планує розповідати всьому цивілізованому світу про те, що відбувається в Україні, і намагатися полегшити життя тих, хто залишається в російському полоні.

Юлія "Тайра" Паєвська та принц Гаррі Фото: Twitter Yuliia Paievska (Taira)

Нагадаємо, раніше Юлія "Тайра" Паєвська стала однією з 11 лауреаток премії Державного департаменту Сполучених Штатів "Міжнародні жінки за мужність" (IWOC) 2023. Її номінували за "виняткову моральну та фізичну мужність".