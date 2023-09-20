Б'янка Цензорі різко відреагувала на стурбованість друзів її станом

За словами знайомих із Б'янкою, вона завжди мріяла про славу.

28-річна архітекторка з Мельбурна Б'янка Цензорі продовжує звужувати своє коло спілкування. Ймовірна дружина 46-річного репера Каньє Веста відреагувала на занепокоєння своїх друзів через те, що музикант ізолював її і намагається перетворити на радикальну версію своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян", пише Daily Mail.

Останніми тижнями пара була постійно на слуху, перебуваючи на відпочинку в Італії. Бьянка і Каньє не просто привернули до себе увагу, а не на жарт розлютили місцевих жителів своїми витівками. Так, Цензорі практично щодня шокувала консервативне населення своїм дуже недоречним і вульгарним вбранням, а Каньє потрапив під шквал критики, коли його помітили у Венеції зі спущеними штанами на човні. У цей час Б'янка стояла перед ним на колінах, що змусило оточення запідозрити абсолютно недвозначні дії пари. Після скандалу човнова компанія назавжди внесла репера в чорний список.

В ексклюзивному коментарі таблоїду джерело розповіло, що стурбовані друзі відчайдушно намагалися зв'язатися з Б'янкою, а коли їм це вдалося, слова Цензорі шокували їх.

"Деякі з її друзів нарешті змогли зв'язатися з нею, але вона не була зацікавлена в розмові і не цікавилася чиїмись турботами про неї. Вона закрилася від усіх і сказала одному зі своїх колишніх друзів "відвали", коли вони спробували запитати, чи з нею все гаразд. Вона каже, що її друзі просто заздрять її славі".

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Каньє Вест і Б'янка Цензорі Фото: Ovrnundr

За його словами, дівчина прекрасно розуміє, що робить, і усвідомлює наслідки своїх дій. Під час шлюбу з Кім Каньє часто називав її своєю "музою" і сильно впливав на її вибір моди. Друзі відчувають, що він робить те ж з Б'янкою, але визнають, що їхня подруга теж робить усе можливе, щоб привернути увагу.

"Б'янка тепер знає, як привернути увагу до заголовків, і їй подобається бути музою Каньє, бо це дає їй те, чого вона завжди хотіла, — славу. Її друзі більше не намагаються, бо вона — безнадійна справа", — додала близька до дівчини людина.

"Щодня вона і Каньє вигадують, як змусити її мати ще непристойніший і відвертіший вигляд, ніж попереднього дня. Їй промивають мізки так само, як він промивав мізки своїм послідовникам у церкві, тим, хто працював в академії Донда, тим, хто працював на Yeezy, і особливо Кім", — додав інший інформатор.

Раніше Фокус писав, що Бьянка з'явилася на модному показі у вбранні, яке нагадувало величезні плавки на все тіло.