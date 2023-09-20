Королева Йорданії Ранія показала діловий образ на осінь 2023 (фото)

Дружина йорданського короля Абдалли ІІ перебуває з візитом у США.

Королева Йорданії Ранія під час свого перебування в США продемонструвала черговий елегантний образ. Знімками монарша персона ділиться у своєму Instagram.

"Особлива подяка заступнику Генерального секретаря ООН @AminajMohammed за вчорашній захід Women Rise for All у Нью-Йорку. Було честю провести час з такою кількістю визначних жінок на лідерських ролях", — прокоментувала зустріч дружина йорданського короля Абдалли ІІ.

Для появи на 78-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Ранія обрала білу сорочку від бренду Ports 1961, доповнивши її вовняною спідницею Max Mara цегляного відтінку.

На ногах монаршої персони були золотисті туфлі Jimmy Choo. Доповнила діловий образ королеви Йорданії лаконічна сумочка GIVENCHY.

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Королева Ранія

Волосся дружини йорданського короля традиційно було укладене легкими хвилями.

Нагадаємо, королева Йорданії раніше вже демонструвала стильне поєднання білої сорочки.

Також Фокус писав про зустріч королеви Ранії з Джилл Байден та королевою Бельгії Матильдою.