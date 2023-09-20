Оля Полякова заінтригувала уривком нового кліпу (відео)

Фоловери артистки порівняли її з Тіною Кароль, Лілі Роуз-Депп та навіть росіянкою Катериною Варнавою.

44-річна українська співачка Оля Полякова поділилася уривком нового кліпу. Короткий ролик артистка опублікувала у своєму Instagram.

"Для багатьох українських жінок постіль перетворилась на нескінченну пустелю…" — написала зірка сцени, яка позувала у відео на фоні білої постілі.

Новий кліп на пісню "Обійми", за словами Полякової, вийде 22 вересня 2023. А режисером став Алан Бадоєв.

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Оля Полякова

"Я вже знаю, що це буде мій улюблений твій кліп…" — написала в коментарях подруга співачки Маша Єфросиніна.

А фоловери артистки почали припускати, на кого більше схожа Полякова у відео.

"Спочатку здалося, що це Кароль", "Я подумала Варнава", "цікава зміна іміджу, трошки віє Лілі Роуз Деп, але сподіваюсь, що у повній версії кліпу це відчуття зникне", — висувають свої теорії, на кого ж схожа Полякова у новому кліпі, її підписники.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Нагадаємо, як Оля Полякова та інші українські зірки привітали з Днем Незалежності 2023.

Також Фокус писав про коментар Олі Полякової щодо чуток про її розлучення з чоловіком.