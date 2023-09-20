Страйк у Голлівуді: Дрю Беррімор тимчасово закрила ток-шоу через люту реакцію колег

Дрю Беррімор зупинила виробництво свого ток-шоу через реакцію на її рішення продовжити роботу, незважаючи на страйк акторів і письменників. Акторка вибачилася перед усіма, кого образила своїм попереднім рішенням.

Акторка і ведуча Дрю Беррімор зупинила виробництво свого ток-шоу в США через шалену реакцію на її рішення продовжити роботу, незважаючи на страйк акторів і письменників. Вона заявила, що виробництво програми відновиться після закінчення страйку. Про це актриса написала в Instagram.

У своїй заяві Беррімор написала, що "вислухала всіх" і тепер призупинить прем'єру шоу доти, доки не закінчиться страйк.

"Шоу Дрю Беррімор" мало дебютувати на каналі CBS. Профспілка SAG-AFTRA заявила, що роль 48-річної актриси як ведучої програми технічно "не порушує чинних правил страйків", але критики заявили, що цей крок продемонстрував відсутність солідарності з колегами в галузі.

Беррімор також виключили з посади ведучої листопадової Національної книжкової премії у США після того, як вона на початку вересня оголосила про свою рішучість продовжити шоу.

У своїй новій заяві вона сказала: "У мене немає слів, щоб висловити найглибші вибачення всім, кого я образила, і, звичайно ж, нашій неймовірній команді, яка працює над серіалом і зробила його таким, яким він є сьогодні. Ми дійсно намагалися знайти шлях уперед. І я щиро сподіваюся на вирішення проблеми для всієї галузі дуже скоро".

Чому страйкують актори Голлівуду

Американські письменники з кіно- і телеіндустрії розпочали страйк у травні, у липні до них приєдналися актори та виконавці. Це — найбільший страйк, що вразив індустрію за понад 60 років.

Страйк був викликаний незгодою співробітників кіноіндустрії щодо заробітної плати — співробітники вимагають підвищення, а також побоюваннями щодо використання штучного інтелекту (ШІ) — студії хочуть включити до нових контрактів пункт, згідно з яким вони можуть відсканувати актора та використати його образ без його відома та безоплатно.

Згідно з правилами, весь цей час 160 000 членів Гільдії акторів не мають права грати, співати, танцювати, виконувати трюки у фільмах або озвучувати їх. Ба більше, забороняється будь-яка участь у маркетингу проєктів: актори не можуть давати інтерв'ю, спілкуватися з пресою, виходити на червоні доріжки та відвідувати церемонії нагородження...

Страйк, який не має ознак швидкого вирішення, змусив багато шоу припинити трансляцію.

Майбутні релізи фільмів і галузеві заходи також, імовірно, будуть зачеплені, якщо найближчим часом не буде досягнуто згоди з керівниками студій.

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що страйк у Голлівуді посунув у прокаті не тільки "Дюну 2", а й низку інших прем'єр. Фанати "Дюни", які з нетерпінням чекали виходу другої частини фантастичного фільму Дені Вільнева