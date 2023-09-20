65-річна Шерон Стоун з'явилася в аеропорту в образі вартістю $15 тисяч

Обравши дорогий ансамбль для перельоту, Шерон абсолютно проігнорувала макіяж.

Американська актриса Шерон Стоун з'явилася в аеропорту Мілана в коричневому шкіряному ансамблі від Tod's, а загальна вартість її образу склала $15 тисяч доларів, пише Page Six.

Вбрання, яке зірка обрала для перельоту, складалося з куртки, виготовленої з еластичної шкіри наппа, за $4895 і коричневих штанів у тон за $5645 доларів з накладними кишенями з того ж матеріалу. На ногах у неї були лофери Tod's із золотим ланцюжком за $945 доларів.

Що стосується аксесуарів, то вона одягла кілька ланцюжків, зокрема подвійне кольє Van Cleef & Arpels Magic, прикрасу з діамантами і кольє-підвіску з написом "S", а також кілька блискучих сережок-крапель.

Своє світле волосся актриса зачесала набік. Вона притискала до себе величезну візерунчасту спортивну сумку Tod's.

Незважаючи на те, що її ансамбль був незвично ошатним для польоту, оскароносна зірка обійшлася без макіяжу і доброзичливо посміхалася в камеру папараці.

Зараз Шерон Стоун нечасто з'являється на публіці. Вона більше часу проводить удома, малюючи картини. Однак нещодавно її помітили на прогулянці з прийомним сином Лердом.

Раніше Фокус писав, що Шерон Стоун позбулася опіки над сином Роаном через сексуальні сцени в "Основному інстинкті".