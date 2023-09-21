Демі Мур у розкішному кораловому ансамблі відвідала показ Fendi (фото)

Знаменитість приєдналася до зіркових гостей Тижня моди в Мілані.

60-річна американська акторка та модель Демі Мур зʼявилася на показі Fendi в рамках Міланського тижня моди. Кадрами fashion-події зірка ділиться у своєму Instagram.

Колишня дружина Брюса Вілліса одягла ребристий кораловий комплект від Fendi — приталену спідницю міді та топ з високим декольте.

"Сьогодні ввечері @fendi з моєю чудовою подругою Ембер Валеттою. Так пишаюся тобою @mrkimjones!!" — зазначила Мур, звернувшись до креативного директора Fendi Кіма Джонса.

Демі Мур Фото: Getty Images

Щоб завершити ансамбль, створений Бредом Горецкі, Мур використала синьо-сіре пальто до підлоги, чорні туфлі на підборах із золотими деталями та чорну сумочку в тон.

Вона додала темні окуляри, золотий браслет-манжет і довгі вишукані сережки-краплі. Акторка була частиною зіркового складу в першому ряду шоу Fendi.

Демі Мур та Ембер Валетта

До неї приєдналися моделі Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Лінда Євангеліста та Амбер Валетта, а також колеги-акторки Крістіна Річі, Гвендолін Крісті, Наомі Воттс, Кара Делевінь і Сьюкі Вотергаус.

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"@demimoore виглядає приголомшливо в @fendi SS24 від @mrkimjones 🧡💙 Прекрасне шоу! Повний образ від Fendi", — зазначив стиліст Бред Горецкі.

Демі Мур

Нагадаємо, Демі Мур привітала старшу доньку Румер з днем народження архівними кадрами.

Також Фокус писав про грецький відпочинок Демі Мур на яхті влітку 2023.