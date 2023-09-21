Олена Зеленська в нюдовому костюмі-трійці відвідала Метрополітен-музей (фото)

Перша леді побачила картину українського художника Архипа Куїнджі, який народився в Маріуполі.

Олена Зеленська відвідала Музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку після того, як отримала нагороду від 42-го американського президента Білла Клінтона. Про це дружина Володимира Зеленського розповіла у своєму Instagram.

Перша леді України просувала ініціативу забезпечення цієї видатної оази образотворчого мистецтва аудіогідами українською мовою, а також побачила на власні очі картину українського художника Архипа Куїнджі "Захід сонця над Дніпром". Особливо щемливим цей момент є через те, що музей художника, який народився в Маріуполі, росіяни знищили й розграбували.

"Була щаслива побачити цю роботу особисто, відвідавши Метрополітен-музей під час візиту на 78-ту сесію Генасамблеї ООН. Незабаром для всіх українських відвідувачів музей у межах кампанії "МЕТ говорить українською" запустить україномовні аудіокоментарі до своїх експонатів", — зазначила Олена Зеленська.

Для публічного виходу українська перша леді обрала штанний костюм-трійку сірого кольору, який складався з піджака, жилетки та штанів-палаццо.

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Олена Зеленська в Метрополітен-музеї

"Спасибі музею Метрополітен @metmuseum, його директору Максу Холлейну та віцепрезиденту Кеннету Вейну й усій команді за українське в МЕТ", — додала дружина Володимира Зеленського, зазначивши, що таким чином відновиться історична справедливість.

Олена Зеленська в Метрополітен-музеї

Згодом Олена Зеленська зустрілася з першою леді США Джилл Байден.

До свого ділового образу вона додала символічну брошку у вигляді знаменитого півника з Бородянки, що став уособленням стійкості та незламності українського духу.

Олена Зеленська та Джилл Байден

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала Генасамблею ООН у символічному костюмі.

Також Фокус писав про перший день візиту президентського подружжя до США.