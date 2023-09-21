"Чоловік не ревнує": Наталка Денисенко повністю оголилася в новій відвертій фотосесії
Шанувальники актриси Наталки Денисенко під її постом у соцмережі пишуть захоплені коментарі.
Українська актриса Наталка Денисенко повністю оголилася в новій відвертій фотосесії. Кілька знімків, на яких актриса постала без одягу, прикриваючись тільки білим простирадлом, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Після обстрілу 21 вересня Російською Федерацією Києва та інших міст України у своєму пості акторка написала: "Показую у вікно сідниці російським ракетам. Взагалі під цими фото планувала іншу публікацію, але сьогоднішні обставини змушують зробити тільки такий підпис... Учора зробили такі творчі знімки з моєю Наташею Саніною. Дуже хочеться краси, в будь-який час".
На запитання, чи не ревнує чоловік, Наталка ще раз уточнила, що фотографом була Наташа Саніна.
У коментарях фоловери захоплено обговорювали провокаційні кадри:
- "Ай! Це максимальна естетика, неймовірно!!!!!! Кожна фотосесія вражає задумкою, красою, витонченістю та уособленням мистецтва";
- "Вишукана естетика — мистецтво, шикарна";
- "Русня не заслуговує такої краси!";
- "Сексі! А коханий не ревнує до фотографа?";
- "Естетика й атмосфера. Магічна й антична. Справжня богиня. На вушко точно щось особливе було сказано";
- "Яка крута фотосесія";
- "Макіяж дивовижний. Може, так задумано було. Але в житті ви красивіші!";
- "Та ні, на таке вони не заслужили, дзвони фотографу я під'їду на фотосесію";
- "Мадонна !!!Красиво!!!Чарівна і сексуальна".
Нагадаємо, 19 вересня Фокус писав про те, що Оля Полякова провела ніч в Одесі під час атаки БпЛА. Співачка зізналася, що була вражена своїм же сприйняттям подій, що відбуваються. Вона шокована, що українці звикли до вибухів.