Олексій Арестович розповів про свої шлюби та чи підтримує він фінансово колишніх дружин (відео)

Олексій Арестович вважає, що люди розлучаються, коли починають жити різним майбутнім.

Колишній позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 19 вересня розповів про свої стосунки з колишніми дружинами, виховання дітей і критерії вибору чоловіків для успішної жінки. Він зізнався, що з теперішньою дружиною Анастасією, з якою він одружений 10 років, дуже збігаються погляди на життя, чого не було в попередніх шлюбах. Про це Арестович розповів в інтерв'ю Аліні Шаманській.

Арестович переконаний, що причиною розриву будь-якого шлюбу може бути різне бачення на майбутнє.

"У мене є струнка теорія, яка полягає в тому, що люди розлучаються, коли починають жити різним майбутнім. Це єдина справжня причина розлучень", — наголосив Олексій.

У його випадку це проявилося найбільше у вихованні дітей. У колишніх дружин було одне бачення на виховання доньок, а в нього зовсім інше.

На його думку, існують стартові причини для розставання, наприклад, подружня зрада, фінанси, скандали. "Але насправді — це різні світи", — підкреслив Арестович.

Він розповів, що розлучався тоді, коли в нього ще були почуття до цих жінок, вважаючи, що так буде краще не тільки їм, а й дітям. "Я просто розумів, що далі не треба так, буде гірше", — пригадав він. Після розлучення блогер залишився в чудових стосунках із колишніми і допомагає їм матеріально.

"З усіма своїми дружинами я зберіг добрі стосунки, я їх дуже ціную і допомагаю. Фінансово допомагаю постійно. Це набагато більше, ніж аліменти", — повідомив він.

З нинішньою дружиною Анастасією у них є невеликі розбіжності у вихованні сина, але вони не суттєві, тому ніяк не впливають на їхній шлюб.

Фото: instagram/alexey.arestovich

Олексій також розповів, що хоче бачити свою дружину щасливою, тому не вважає, що вона зобов'язана виконувати роботу по дому.

"Моя дружина не повинна готувати мені вечерю. Вона не готує. Ми або замовляємо, або їдемо в ресторан. Я намагаюся робити так, щоб вона взагалі не працювала вдома. З чоловічої точки зору, жінка може бути щасливою або хорошою", — повідомив він.

Олексій Арестович був тричі одружений. Від колишніх двох шлюбів у нього дві доньки. Нині Арестович одружений з підприємницею Анастасією, яка народила йому сина.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що Олексій Арестович став на бік хлопця, який співав пісні Цоя. На його думку, з підлітком обійшлися несправедливо — порушили його особисті кордони. Колишній радник ОП також заявив, що молодий чоловік не порушував закон України.