Футбол, кохання і мода: вийшов перший трейлер мінісеріалу "Бекхем"

Прем'єра чотирисерійного документального фільму запланована на 4 жовтня 2023 року.

Стримінговий сервіс Netflix представив офіційний трейлер чотирисерійного документального фільму "Бекхем", що розповідає про сходження до слави та особисте життя одного з найвідоміших футболістів в історії Девіда Бекхема.

Кар'єра зірки футболу тривала два десятиліття, і за цей час він прославився своїми штрафними ударами у ворота противника, чемпіонськими титулами в Англії, Франції, Іспанії та США, а також небезпідставно завоював звання одного з найстильніших і найсексуальніших чоловіків у світі.

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Особливу увагу у фільмі буде приділено стосункам Девіда з колишньою учасницею Spice Girls Вікторією "Post Spice" Адамс.

Майже трихвилинний трейлер починається з кадру, на якому Бекхем забиває гол на полі, а потім переходить до архівного запису уродженця Лондона в дитинстві, де співвласник футбольного клубу "Інтер Майамі" розповідає, що він ніколи не гарно вчився в школі, а єдине, чого завжди хотів, — грати у футбол.

На 22-й секунді з'являється Вікторія, яка каже, що її менеджер на той час радив їй тримати їхні стосунки "в секреті", оскільки вона вже була світовою зіркою.

"Отже, ми зустрічалися на автостоянках... і це не так уже й погано, як здається", — каже вона.

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Пара почала зустрічатися в 1997-му і наступного року заручилася. За чотири місяці до весілля, яке відбулося в березні 1999 року, у них народився син Бруклін

Після того як подружжя визнали найфотогенічнішими у світі моди і спорту, Бекхем каже, що його життя стало "чимось іншим". Їхні обличчя були зображені в рекламі по всьому світу, а увага засобів масової інформації почала затьмарювати його гру на полі.

"Ми боялися, що він втратить усе, заради чого працював, оскільки футбол був на першому місці. Але цього не сталося", — каже мати футболіста Сандра Вест.

У документальному фільмі глядачі побачать особисті архівні кадри за останні 40 років, відверті моменти сьогодення та інтерв'ю з сім'єю, друзями і футбольними діячами, які були частиною його шляху, які ніколи раніше не публікували.

Прем'єра серіалу запланована на 4 жовтня 2023 року.

Раніше Фокус писав, чому Вікторія Бекхем звела татуювання з ініціалами чоловіка.