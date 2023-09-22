Ліззо висунули нові звинувачення в домаганнях

Новий позов подано в той момент, коли Ліззо збирається прийняти престижну гуманітарну премію Квінсі Джонса. Її представник заявив, що співачка не зверне на нові претензії жодної уваги.

Дизайнерка гардероба Аша Деніелс подала позов проти американської співачки, реперки й акторки Ліззо. Це сталося після того, як троє танцівниць попзірки, які акомпанували їй, подали на неї до суду за сексуальні та расові домагання, а також за створення ворожого робочого середовища, повідомляє Sky News.

Ліззо (справжнє ім'я Мелісса Вівіан Джефферсон), фігурує в позові разом зі своєю продюсерською компанією Big Grrrl Big Touring, Inc (BGBT), Nomura, і її тур-менеджеркою Карліною Гульоттою. Співачка заперечує всі претензії до неї, називаючи це "фіктивним позовом".

Фото: instagram/lizzobeeating

У чому звинувачують Ліззо

Аша Деніелс, дизайнерка одягу, яка розробила гардероб для танцюристів Ліззо, подала новий позов. "Керівництво Lizzo сприяло розвитку небезпечної та сексуальної культури на робочому місці", — йдеться в позові. За словами дизайнерки, це була "культура, яку Ліззо вирощувала".

Деніелс також каже, що була свідком того, як "Номура", знімальна група й управлінська команда Ліззо, відкрито обговорювали найм секс-працівників для непристойних дій під час туру в Амстердамі, відвідин секс-шоу та купівлі важких наркотиків.

Дизайнерка в позові стверджує, що її змушували працювати по 20 годин за день, часто сім днів на тиждень, і їй часто відмовляли в перервах.

Сьогодні Ліззо отримає Гуманітарну премію Квінсі Джонса. Адвокат Деніелс Рон Замбрано заявив, що обрано цинічний час.

"Час вручення цієї нагороди пахне спланованим піар-ходом команди Ліззо. Це не спрацює... Це нікуди не дінеться", — заявив юрист.

Стефан Фрідман, представник Ліззо, щодо нового позову сказав: "Ми приділимо цьому стільки уваги, скільки воно на те заслуговує. Ніякої".

Раніше Фокус писав, що Бейонсе раптово підтримала Ліззо, а номінантка на "Оскар" назвала її хуліганкою.