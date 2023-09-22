Наомі Кемпбелл знялася для китайського глянцю (фото)

Знаменитість пригадала своє коріння, прикрашаючи обкладинку W Magazine.

53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл знялася для китайського глянцю. Про це зірка подіумів розповіла у своєму Instagram.

Мама двох дітей прикрасила обкладинку свіжого випуску W Magazine Китай.

"Зв'язок з моїм китайським корінням 🇨🇳", — зазначила модель китайсько-ямайського походження.

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На першій шпальті журналу Наомі позувала на стільці, продемонструвавши коричневий блейзер та білу сукню. Своє довге чорне волосся вона розпустила.

Наомі Кемпбелл

"Люди завжди кажуть, що Близнюки мають дві особистості, одна з компетентністю входити в будь-які двері з великою впевненістю, а інша повна протилежність. Це більше схоже на співіснування інтроверсії та екстраверсії в особистості. Це не відображає всіх Близнюків, тому що я Близнюки", — розповіла виданню Кемпбелл.

Супермодель також позувала з квітами у волоссі та в образі троянди.

Наомі Кемпбелл

Окрім цього, мама двох дітей позувала топлес, прикривши груди рукою на чорно-білому фото.

Наомі Кемпбелл Фото: Naomi Campbell/Instagram

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вийшла на подіум у напівпрозорій сукні.

Також Фокус писав про нову зачіску Наомі Кемпбелл.