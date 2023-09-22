У Андрія Данилка прокоментували обійми з російським шоуменом

У артиста дали свою оцінку звинуваченням з боку блогера.

49-річний український артист Андрій Данилко, найбільше відомий публіці як Вєрка Сердючка, опинився в центрі скандалу після того, як блогер Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Fasebook опублікував кілька знімків шоумена з росіянином Рустамом Солнцевим (Калгановим). За інформацією в публікації, зараз Андрій перебуває за кордоном.

"Андрій Данилко не придумав нічого кращого, ніж поїхати з туром до Північної Америки і записувати відосики не з українськими блогерами, а з російськими. Та ще з ким? З так званою зіркою "Дому-2", яка — тобто який – заробив собі популярність на скандалах, бійках і обливаннях помиями всіх, з ким працював. Фу, Данилко, навіщо тобі це? А нам це за що? У США більше немає з ким зустрічатися для запису відосиків? В Америці ж є адекватні українські медіа та адекватні українські блогери. Чому не зустрічатися з ними?" – пише Голобуцький.

Він також заявляє, що це — не перший випадок "зашквару".

"В Україні він старанно вибудовує собі патріотичний імідж, а за кордоном його так і тягне до "хороших росіян". У лютому на концерті в Іспанії Данилко потягнув на сцену російського алкоголіка і психічно хворого актора Паніна, щоб теж публічно обійматися і цілуватися з ним. В інтернеті багато відео про це, кому цікаво — у коментарі даю посилання на ті "братські обійми"", — додав блогер.

Далі він цікавиться, чому Данилко, будучи призовного віку, так часто їздить за кордон, чому артист, позиціонуючи свої концерти як благодійні, не звітує про суму зібраних коштів і про те, куди вони були перераховані. Також автор запитує, чому українському артисту можна виступати на корпоративах у дружин російських олігархів. Як приклад він наводить блогерку Ніку Білоцерківську, дуже відому в Росії особистість, яка витанцьовувала під пісні Вєрки Сердючки в Ніцці.

Фото: Alex Golobuckij/Facebook

Рустам Солнцев, який переїхав до США торік, опублікував в Instagram фото і відео своєї зустрічі з Данилком, фотографіями з поста якого проілюстрував публікацію український блогер.

У коментарях думки з приводу написаного Голобуцьким розділилися.

"Ну, Білоцерківська оголошена іноагентом у рашці, давно вже громадянка Франції і дуже потужно допомагає нашому волонтерському фонду "Світлий" (Світлана Легенька). Вона знаходить і доставляє нереальні речі для наших військових дівчаток на фронт. Сердючка мені була, є і буде пофіг", "Білоцерківська допомагає ЗСУ, Солнцев капець як криє рашку, це все у відкритому доступі... Наш Андрій Данилко крутий і респект!", "Слід слід слідкувати за подаваною інформацією, Білоцерківська дуже масштабно підтримує і допомагає Україні", "Сердючка викликав Паніна на сцену. На футболці Паніна напис: Fuck putin. Панін відкрито і ясно підтримав Україну", "С*ердючка не виняток із цієї попсової тусовки. Кон'юктурників і пристосуванців там більшість, згадайте хоча б нещодавній зашквар такого ж штибу зі Скрипкою... Вони змушені пристосовуватися, але насправді їх увесь час тягне до рідного, зрозумілого і комфортного для них середовища", — пишуть користувачі.

Відповідь команди Андрія Данилка

Тим часом команда Андрія Данилка вже відреагувала на критику в мережі. Низка ЗМІ опублікували заяву представника артиста. У коментарі УНІАН наближена до Серючки людина заявила, що Солнцев сам прийшов до Данилка після концерту, щоб подякувати:

"Вони давно знайомі. Про який скандал тут може йтися? Особливо з огляду на антивоєнну й антипутінську позицію Солнцева. Та й хто з шанувальників російської агресії прийде на "концерт під ліричною назвою "Путін, щоб ти здох!" Просто комусь потрібно влаштовувати скандали, щоб не випадати з медіапростору. А ми будемо продовжувати робити свою справу".

Що стосується питання про виїзд Данилка за кордон, то, за словами його менеджера, жодних порушень закону немає, а Міністерство культури дає йому дозволи для проведення благодійних концертів, гроші з яких Андрій перераховує ЗСУ.

"Я не розумію, чому Андрій Михайлович має звітувати про це перед кожним блогером? Він витрачає дуже багато грошей на допомогу Україні. Зокрема він продав автомобіль Фредді Мерк'юрі за 11 мільйонів гривень і перерахував їх Superhumans. Ба більше, в Америці проводилися аукціони, ми збирали гроші на дрони. Ми цього не публікуємо цього в соцмережах, тому що не хочемо робити це публічно", — підкреслив представник Данилка.

Сам артист зараз активно гастролює. Кілька днів тому в соцмережі він поділився знімком зі своєю сценічною "мамою" Інною Білоконь після концерту в Лос-Анджелесі.

"Лос-Анджелес, величезне спасибі за неймовірно теплий прийом! Незабутній фінал туру в прекрасному @thewiltern! Особлива подяка і повага — нашим братам по зброї @resilienceentertainment і особисто @golubchik за бездоганну роботу і повну підтримку! Нас дуже зворушила нереальна публіка у всіх містах Північної Америки, які ми відвідали! Дякуємо за підтримку України! Фотографії будуть пізніше! Наступна зупинка — Рига, Латвія, 22 вересня", — повідомив Данилко.

Загалом під час турне Північною Америкою український артист дав благодійні концерти в шести містах США і Канади: Майамі, Чикаго, Нью-Йорку, Торонто, Сан-Франциско і Лос-Анджелесі, під час яких також відбулися аукціони. Виручені кошти витратять на закупівлю дронів та інші запити від ЗСУ.

Раніше Фокус писав, що танці Паніна з Вєркою Сердючкою в Іспанії викликали справжню істерику у росіян.