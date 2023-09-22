Спадкоємець імперії: що відомо про сина Руперта Мердока, який обійме його посаду

92-річний Руперт Мердок вирішив піти на спокій після 70 років біля керма News Corp і 21st Century Fox. І тепер посаду обійме його 52-річний син Лаклан Мердок.

Руперт Мердок йде з поста глави медіа-імперій News Corp і 21st Century Fox. І його місце займе його син Лаклан. Загалом у Мердока шестеро дітей від трьох дружин, але відповідальна посада дісталася його спадкоємцю, який, як вважається, продовжить управління сімейним бізнесом. Легендарний медіамагнат керував своєю медіаімперією 70 років. Про це пише Daily Mail.

52-річний Лаклан народився у Вімблдоні, Лондон, але виріс у Нью-Йорку. Він син Руперта Мердока і його другої дружини, шотландської журналістки Анни Манн, яка працювала в сіднейській газеті The Daily Telegraph. У нього є сестра Елізабет і брат Джеймс.

Руперт і Анна розлучилися 1999 року, Анна отримала 1,2 мільярда доларів при розставанні.

Лаклан, як і інші діти медіамагната, з юних років був залучений у сімейну справу.

Руперт Мердок і його син Лаклан у "літньому таборі мільярдерів" у Сан-Веллі

Колишній редактор Sunday Times Ендрю Ніл, який колись був близький із Мердоком, розповів у своїй книжці "Повне розкриття", що ні Лаклан, ні його брат ніколи "не поводилися як розпещені багаті діти" і з ними "завжди було весело".

Лаклан здобув освіту в ексклюзивній денній школі Aspen Country Day School в Аспені, штат Колорадо, і школі Трініті в Нью-Йорку, а також вивчав філософію в Прінстонському університеті.

Однак кажуть, що він завжди почувався як вдома в Австралії, країні, де народився і виріс його батько.

Його зведена сестра Пруденс, старша дитина Мердока, одного разу назвала Лаклана "королем Сіднея".

Мердок з гордістю згадував, як його син працював у друкарні, коли йому щойно виповнилося 13 років, і чистив друкарські преси від бруду.

У віці всього 22 років Лаклан став менеджером брісбенської Courier-Mail, однієї з газет у "стайні" австралійських видань Мердока.

Ще до того, як йому виповнилося 25 років, він став видавцем національного видання The Australian.

У 2000 році він переїхав до Нью-Йорка, щоб стати заступником головного операційного директора News Corp.

Однак, як кажуть, перехід від спокійного Сіднея до жорсткої корпоративної політики Нью-Йорка йому здався важким.

Руперт Мердок і його син Лаклан

Успіх до нього прийшов із відродженням New York Post. Однак у 2005 році він приголомшив свого батька, вирішивши піти з News Corp, тоді як він посідав третє місце в компанії.

На той час його старша сестра Елізабет залишила сімейний бізнес, щоб заснувати продюсерську компанію Shine TV, яка досягла успіху.

Для Мердока теж відбулися великі зміни. Він розлучився з матір'ю Лаклана і одружився з третьою дружиною Венді Денг, з якою створив нову сім'ю.

Лаклан одружився з Сарою О'Хара, колишньою моделлю Wonderbra, 1999 року, з якою познайомився під час роботи в Сіднеї. Свій тритижневий медовий місяць вони провели в гімалайському королівстві Бутан і на Карибах.

Лаклан Мердок і його дружина Сара

У Лахлана та його дружини троє дітей. Сини Калан і Ейдан народилися в 2004 і 2006 роках відповідно. Дочка Аерін народилася 2010 року.

Покинувши News Corp, Лаклан заснував приватну інвестиційну фірму Illyria в Австралії і розвинув власний медіа-портфель, зокрема завдяки купівлі частини телеканала Network 10.

Але старший син Мердока повернувся в бізнес свого батька 2014 року як співголова News Corp і 21st Century Fox.

Його брат Джеймс опинився в центрі скандалу зі зломом телефонів, коли він очолював News International (нині News UK), видавця нині неіснуючого News of the World. Він пішов із ради директорів News Corp 2020 року, пославшись на "розбіжності" щодо редакційного контенту. До 2019 року він був генеральним директором 21st Century Fox.

Лахлан став виконавчим головою 21st Century Fox 2015 року і був призначений головою і генеральним директором Fox Corporation у березні 2019 року.

Він зіграв важливу роль у піднесенні колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона і був відповідальним, коли компанія Dominion, що займається системами голосування, подала позов проти фірми за висвітлення президентських виборів 2020 року.

Fox виплатив 786 мільйонів доларів як компенсацію, і ця сага призвела до відходу Карлсона. Однак цей епізод явно не завадив Мердоку зробити сина своїм наступником.

Руперт Мердок і його син Лаклан у "літньому таборі мільярдерів" у Сан-Веллі Фото: Getty Images

Подякувавши своєму батькові після того, як було оголошено про його вихід на пенсію, Лаклан сказав в опублікованій сьогодні заяві: "Від імені рад директорів FOX і News Corp, керівників і всіх акціонерів, які отримали користь від його наполегливої роботи, я вітаю мого батька з його чудовою 70-річною кар'єрою. Ми дякуємо йому за його бачення, новаторський дух, його непохитну рішучість і неминущу спадщину, яку він залишає компаніям, які він заснував".

"Ми вдячні за те, що він обійматиме посаду почесного голови, і знаємо, що він продовжить надавати цінні поради обом компаніям", — резюмував Лаклан.

Нагадаємо, нещодавно 92-річний Руперт Мердок був помічений у компанії з колишньою тещею російського олігарха Романа Абрамовича — Оленою Жуковою. Пара разом відпочивала на легендарній яхті Christina O, що належала Аристотелю Онассісу.