Дочка Мадонни прийшла на вечірку Vogue у прозорій сукні (фото)

Дівчина любить зухвале і сміливе вбрання, як і її легендарна матір.

26-річна дочка Мадонни Леон Лурдес пішла по стопах своєї знаменитої матері і так само любить епатувати публіку. Дівчина обожнює відверте вбрання, знімається в дуже пікантних фотосесіях, а віднедавна пробує себе і як співачка. Днями Лурдес привернула увагу публіки, з'явившись на вечірці Vogue Fashion Night Out у Мадриді, Іспанія. Вибір вбрання здивував багатьох своєю сміливістю, пише Hello.

Дівчина одягла довгу прозору сукню з характерними чорно-білими горизонтальними смугами, що перемежовуються хитромудрим візерунком у японському стилі. Вона спадала з її плечей і підкреслювала фігуру, створюючи сміливий силует, коли красуня позувала перед камерами. Було помітно, що міс Леон абсолютно проігнорувала бюстгальтер, додавши своєму образу ще більше сексуальності.

Свій ансамбль Лурдес доповнила чорною шкіряною сумкою зі срібними ремінцями-ланцюжками, яка ідеально поєднувалася з її стильними чорними шкіряними черевиками до коліна на підборах. З аксесуарів вона вибрала блискучі довгасті сережки-кільця, а волосся кольору воронового крила залишила розпущеним і гладко розчесаним.

Дівчина не стала вдягати під сукню бюстгальтер Фото: Getty

У макіяжі дівчина використала мерехтливі коричневі тіні для повік, об'ємну туш для вій і цегляно-червону помаду.

Перед тим, як прилетіти до Іспанії, Лурдес активно долучилася до Тижня моди в Нью-Йорку, відвідавши безліч гучних показів і заходів, включно із запуском Victoria's Secret "The Tour". Разом з іншими моделями вона представила новинки білизняного бренду, який став на шлях інклюзивності та різноманітності.

Раніше Фокус писав, що дочка Мадонни вийшла у світ у сукні-сітці на голе тіло.