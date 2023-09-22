Кейт Міддлтон не реагувала на кокетливі сигнали, будучи вірною Вільяму, — експерт

Напередодні принцеса Уельська без чоловіка відвідала авіабазу.

Кейт Міддлтон глушила "кокетливі сигнали", щоб залишитися вірною принцу Вільяму під час візиту на авіабазу. Про це пише Mirror.

18 вересня 2023 року Кейт Міддлтон дебютувала на своїй новій військовій посаді, коли відвідала авіабазу Королівського флоту в Сомерсеті, щоб взяти участь у тренуваннях і випробувати деякі засоби виживання. Коли вона спілкувалася з персоналом і брала участь у всіх заходах, принцеса Уельська відбивала деякі "кокетливі сигнали", розповідає експерт з мови тіла.

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Кейт Міддлтон на авіабазі Фото: Getty Images

Це був її перший візит у ролі начальника авіації флоту на Королівській військово-морській авіаційній базі Йовілтон після того, як вона прийняла посаду від принца Ендрю. Кейт увійшла у величезний авіаційний ангар і почала сміятися, надуваючи яскраво-помаранчевий рятувальний жилет, а потім одягла гарнітуру, якою користуються авіадиспетчери.

Кейт Міддлтон на авіабазі

Дивлячись на її зовнішній вигляд, експерт з мови тіла Даррен Стентон зауважив, що принцеса була "розслабленою" та "впевненою" та з повагою ставилася до принца Вільяма, оскільки не реагувала на "кілька кокетливих сигналів".

"Кейт приміряла рятувальний жилет, і виглядало так, ніби вона справді насолоджувалася собою. Вона демонструвала багато щирого сміху, і їм, здавалося, подобалося проводити з нею час. Дехто з хлопців подавав кілька кокетливих сигналів. Кейт не відповіла — вона була ввічливою і доброзичливою, але з повагою ставилася до Вільяма", — зазначив Стентон.

Кейт Міддлтон на авіабазі Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Уельська продемонструвала нову трендову зачіску.

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