Венсан Кассель спровокував чутки про новий роман із копією Тіни Кунакі (фото)

Нова пасія актора — відома модель.

56-річний французький актор Венсан Кассель, схоже, знайшов заміну своїй 26-річній дружині Тіні Кунакі, і його нова ймовірна кохана — абсолютна копія французької красуні. У ЗМІ поповзли чутки про те, що він зустрічається з 27-річною моделлю Chic Management Brisbane з Квінсленда (Австралія) Нарою Баптистою, яка брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт Австралія 2020".

Уперше разом їх помітили в його резиденції в Бідарі, де, крім Нари, австралійки бразильського походження, було ще кілька молодих жінок.

На фотографіях з цього вечора, опублікованих в Instagram і переданих журналом Public, видно, що Венсан Кассель дуже близький до загадкової брюнетки. За інформацією журналу, вони приїжджали і йшли разом, рука об руку, тим самим підігріваючи чутки про новий роман.

Олії у вогонь підлив і сам Кассель, підписавшись на сторінку Нари і коментуючи її публікації одним із перших. Деякі з них недвозначно говорять про те, що між актором і моделлю — не тільки дружба.

"Не можу намилуватися тобою", "Здається, я говорю про тебе", "Неймовірна", — пише актор під її публікаціями.

Що стосується Нари, то в сторіс Instagram вона опублікувала фото Касселя, але ніяк не стала його підписувати.

Венсан Кассель у сторіс Нари Баптисти Фото: narahbaptista/instagram

Хто така Нара Баптиста

Нара, модель агентства Chic Management Brisbane, була обрана разом з п'ятьма іншими красунями була обрана для участі в конкурсі "Міс Всесвіт Австралія 2020". Змішана спадщина Нари (бразилійка та австралійка) робила її красу унікальною і виділяла серед конкуренток. Вона увійшла в топ-15 конкурсанток, але в 10-ку вже не потрапила.

За словами дівчини, сім'я завжди підтримувала її прагнення, особливо мама, і завдяки цьому вона досягла успіху.

Нара є затятим прихильником руху "Життя чорношкірих мають значення" і вважає, що ця проблема не зникне без постійних зусиль усієї світової спільноти в боротьбі з несправедливістю, а не лише доти, доки ця тема не стане "в тренді". Вона робить ставку на освіту, щоб у майбутньому працювати над усвідомленням соціальних проблем.

Дівчина захоплюється йогою і косметичною терапією.

Раніше Фокус писав про те, що Венсан Кассель відвідав модний показ у Мілані, а незадовго до цього зворушливо привітав доньку Діву з 19-річчям.