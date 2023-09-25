Сінді Кроуфорд вирушила на романтичне побачення з чоловіком (фото)

Пара, яка у шлюбі вже понад 25 років, часто проводить час разом і ходить на побачення.

57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд разом із чоловіком, 61-річним бізнесменом Ренді Гербером, вирушили на романтичну вечерю в Малібу. Про це пише Daily Mail.

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З цієї нагоди мати двох дітей одягла синю атласну блузку з глибоким декольте під чорну шкіряну куртку і темні джинси. Свій ансамбль для романтичної вечері з чоловіком Кроуфорд доповнила парою чорних туфель на підборах з відкритим носком і шкіряним ременем, який підкреслив її тонку талію.

Гербер мав стильний вигляд у темно-сірій сорочці на ґудзиках, штанах у тон, чорному бомбері та кросівках.

Сінді та Ренді одружені з 1998 року, у них двоє дітей — 21-річна дочка Кайя Гербер і 24-річний син Преслі Гербер. У травні зіркова пара відсвяткувала 25-річчя весілля.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд дала рідкісний коментар про шлюб із Річардом Гіром.

Раніше Фокус писав, що Сінді Кроуфорд зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля.