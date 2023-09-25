Модель plus-size Ешлі Грем взяла участь у показі Dolce Gabbana (відео)

Знаменитість викликала фурор на Тижні моди в Мілані.

35-річна американська супермодель Ешлі Грем продемонструвала свою фігуру на Тижні моди в Мілані. Найсексуальніша жінка світу за версією журналу Maxim пройшла подіумом на показі мод Dolce & Gabbana весна/літо 2024. Про це пише The Sun.

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Модель з'явилася на модному шоу в повністю прозорому чорному вбранні з корсетом і спідницею, підхопленою поясом з підв'язками. На ній був відповідний чорний бюстгальтер і чорна спідня білизна з високою талією. Вона доповнила ансамбль чорними туфлями-човниками і клатчем, який тримала в руці.

Модель plus-size виставила напоказ пишне декольте, а її темне волосся було зібране назад у тугу зачіску, щоб повністю продемонструвати відвертий образ дизайнера.

Ешлі Грем Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ешлі Грем сходила на вечірку в блискучій мінісукні з декольте.

Також Фокус писав, що модель plus-size Ешлі Грем сходила на вечірку в міні-сукні з декольте.