"Королева пишних форм": Ешлі Грем прикрасила обкладинку журналу Maxim (фото)

Ешлі Грем прикрасила обкладинку журналу Maxim "Hot 100", як "найсексуальніша жінка у світі".

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35-річна американська супермодель Ешлі Грем обійшла таких зірок, як Марго Роббі, Кара Делевінь, Ана де Армас та Доджа Кет, посівши перше місце у списку журналу "Hot 100".

На обкладинці мама трьох дітей продемонструвала фігуру у спідній білизні тілесного кольору та відповідному халаті з пір'ям.

Також Грем приміряла ще кілька образів, у тому числі прозору чорну сукню в сіточку від Christian Siriano та ефектну спідницю з воланами від Aliette.

Вона продемонструвала два брючні костюми Reformation у парі з бюстгальтером із власної колекції Ashley Graham x Knix для кількох знімків.

Грем, яку Maxim назвав "королевою форм", розповіла журналу, що її тіло, як і всі інші, "завжди змінюється" і "завжди розвивається".

"Ми можемо розглядати форми та розміри кожної людини, її стать, етнічну приналежність та вік, як частину того, хто вона є. Це не повинно бути негативним або позитивним", — сказала модель plus-size. — Це має бути щось, що легко прийняти, і нам не потрібно постійно вести ці розмови.

Справді, Грем відкрито розповідає про зміну тіла після пологів та ділиться відвертими знімками своїх розтяжок та в'ялої шкіри у Instagram.

"Вперше, коли я була на обкладинці Maxim, у мене не було трьох дітей, а цього разу у мене троє малюків", — розповіла вона глянцю. — Це змушує вас згадати, що "гарячість" проявляється у багатьох сценаріях і буває всіх форм та розмірів. Я завжди проповідувала це, але після того, як я побачила, що моє тіло так сильно змінилося після народження трьох дітей поспіль, мені важко усвідомити, що я приймаю своє тіло і те, де я перебуваю, і наскільки новим та іншим воно виглядає. Так що дякую, Maxim!"

Нагадаємо, Ешлі Грем в епізоді "Milk Drunk: The Podcast" розповіла, що її 32-річний чоловік, продюсер Джастін Ервін зробив вазектомію. Подружжя, яке одружується з 2010 року, вже має трьох дітей — 3-річного Ісаака, а також однорічних хлопчиків-двійнят Малахи та Романа.

Також Фокус писав, що шанувальники похвалили Ешлі Грем за "натхненні" фото у бікіні.