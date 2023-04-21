"Королева пышных форм": Эшли Грэм украсила обложку журнала Maxim (фото)

Эшли Грэм украсила обложку журнала Maxim "Hot 100", как "самая сексуальная женщина в мире".

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35-летняя американская супермодель Эшли Грэм обошла таких звезд, как Марго Робби, Кара Делевинь, Ана де Армас и Доджа Кэт, заняв первое место в списке журнала "Hot 100".

На обложке мама троих детей продемонстрировала фигуру в нижнем белье телесного цвета и соответствующем халате с перьями.

Также Грэм примерила еще несколько образов, в том числе прозрачное черное платье в сеточку от Christian Siriano и эффектную юбку с оборками от Aliette.

Она продемонстрировала два брючных костюма Reformation в паре с бюстгальтером из собственной коллекции Ashley Graham x Knix для нескольких снимков.

Грэм, которую Maxim назвал "королевой форм", рассказала журналу, что ее тело, как и все остальные, "всегда меняется" и "всегда развивается".

"Мы можем рассматривать формы и размеры каждого человека, его пол, этническую принадлежность и возраст, как часть того, кто он есть. Это не должно быть отрицательным или положительным", — сказала модель plus-size. — Это должно быть что-то, что легко принять, и нам не нужно постоянно вести эти разговоры".

Действительно, Грэм открыто рассказывает о изменении тела после родов и делится откровенными снимками своих растяжек и дряблой кожи в Instagram.

"В первый раз, когда я была на обложке Maxim, у меня не было троих детей, а в этот раз у меня трое малышей", — рассказала она глянцу. — Это заставляет вас вспомнить, что "горячесть" проявляется во многих сценариях и бывает всех форм и размеров. Я всегда проповедовала это, но после того, как я увидела, что мое тело так сильно изменилось после рождения троих детей подряд, мне трудно осознать, что я принимаю свое тело и то, где я нахожусь, и насколько новым и другим оно выглядит. Так что спасибо, Maxim!"

Напомним, Эшли Грэм в эпизоде "Milk Drunk: The Podcast" рассказала, что ее 32-летний супруг, продюсер Джастин Эрвин сделал вазэктомию. У супругов, которые в браке с 2010 года, уже есть трое детей — 3-летний Исаак, а также годовалые мальчики-двойняшки Малахи и Роман.

Также Фокус писал, что поклонники похвалили Эшли Грэм за "вдохновляющие" фото в бикини.