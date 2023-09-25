89-річна Софі Лорен госпіталізована після складного перелому

Операція пройшла успішно, але на кінолегенду чекає тривала реабілітація.

Дворазова лауреатка премії "Оскар", італійська акторка Софі Лорен, випадково впала у ванній свого будинку в Женеві та дістала множинні переломи стегна, а також серйозний перелом стегнової кістки, що потребував операції, повідомляє Reuters із посиланням на представника зірки.

За словами джерела, операція пройшла добре, і тепер зірці потрібно відпочити. Лікарі відчувають "обережний оптимізм" щодо результатів операції та відновлення Лорен, який, за повідомленнями, включатиме короткий період одужання і тривалу реабілітацію.

Софі Лорен вважається однією з найвидатніших кінодів ХХ-го століття. Свій перший "Оскар" вона отримала 1961 року за трагічний образ матері воєнного часу в класичному неореалістичному фільмі Вітторіо Де Сікі "La Ciociara" ("Дві жінки"). Вдруге її нагородили золотою статуеткою 1991 року, визнавши її заслуги в кіноіндустрії.

Деякі з її найбільш пам'ятних і успішних фільмів були зняті з колегою-італійцем Марчелло Мастроянні, який помер 1996 року. Вона також знімалася з Кері Грантом, Марлоном Брандо, Френком Сінатрою, Полом Ньюманом та іншими кінолегендами.

Востаннє Софі Лорен з'явилася на екрані 2020 року у фільмі "Життя попереду". Вона зіграла колишню повію, яка пережила Голокост і доглядає за дітьми повій, які працюють у південно-італійському місті Барі, а також допомагає осиротілому хлопчику-мігранту із Сенегалу, який її пограбував. Режисером картини виступив її син Едоардо Понті.

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Софі Лорен в об'єктиві її сина Едоардо Понті

26 вересня Софі планувала відкрити четвертий ресторан свого імені в Барі. Через те, що трапилося, всі її зустрічі та поїздки в осяжному майбутньому скасовано.

Раніше Фокус писав, про що Софі Лорен найбільше шкодує у своєму житті.