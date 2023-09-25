Не тільки морква: 7 важливих продуктів для здоров'я очей та гостроти зору

Для зв'язку з навколишнім світом важливими є всі 5 почуттів, проте зір вважають найціннішим. Саме тому важливо його берегти, зокрема за допомогою вживання правильних продуктів.

Більшу частину наших перших вражень і того, як ми сприймаємо оточення, частково відбувається завдяки очам. Генетика відіграє велику роль у здоров'ї очей, але вік неминуче наближає появу очних захворювань та погіршення зору загалом. Хоча ви не можете сповільнити час, ви можете знизити ризик їх виникнення, внісши невеликі зміни у свій спосіб життя. Зокрема, вживаючи продукти, які сприяють поліпшенню зору та профілактиці очних хвороб. Про це пише Real Simple.

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За даними Клівлендської клініки, найкращий спосіб зберегти здоров'я очей охоплює регулярні огляди в окуліста, носіння сонцезахисних окулярів і вживання їжі, корисної для очей. Так, те, що знаходиться у вашій тарілці, може вплинути на ваш зір.

"Хоча люди можуть цього не усвідомлювати, продукти, які ви їсте, можуть вплинути на здоров'я очей і, звісно ж, на загальний стан здоров'я", — каже дієтолог Роксана Ехсані . "Добре збалансована дієта може допомогти в боротьбі із захворюваннями очей, такими як вікова дегенерація жовтої плями, катаракта і сухість очей".

Лосось

"Жирна риба багата на DHA і EPA, які, як було доведено, корисні для здоров'я очей ще в утробі матері", — пояснює Ехсані. "Під час внутрішньоутробного розвитку і в перші кілька днів життя очі збагачуються жирними кислотами омега-3, особливо DHA". Майбутні матері можуть поліпшити здоров'я очей своєї дитини, вживаючи лосось під час вагітності.

Хоча користь для очей від DHA і EPA, виявлених у лососі, починає проявлятися ще до народження, їхнє значення зберігається протягом усього життя. Дика нерка є одним із найбагатших харчових джерел DHA, каже Ехсані, додаючи, що вона також є джерелом вітаміну А та цинку, інших поживних речовин, корисних для очей.

Брокколі

Фото: Freepik

У броколі багато вітаміну С, антиоксиданту, який знижує окислювальний стрес в очах і допомагає запобігти катаракті. Чашка сирої броколі містить 81,2 мг вітаміну С, що становить близько 90% денної норми для чоловіків і понад 100% для жінок. Броколі також є хорошим джерелом вітаміну А.

Броколі містить антиоксиданти і не менш популярну поживну речовину, що називається сульфорафан, яка також має позитивний вплив на очі, зазначає дієтолог Лексі Моріарті . "Сульфорафан впливає на певні хворобливі процеси і, як було доведено, позитивно впливає на прогресування захворювань очей, таких як глаукома".

Батат

Фото: freepik

Батат містить навіть більше бета-каротину, ніж морква. Порція вареної моркви містить 8,3 мг бета-каротину, а така сама порція печеного батату містить 11,5 мг цієї поживної речовини.

"Бета-каротин корисний, тому що організм перетворює його на вітамін А, який необхідний для гарного зору", — пояснює Ехсані. Бета-каротин у солодкій картоплі допомагає вашим очам адаптуватися при слабкому освітленні, додає вона.

Щоб отримати більше бета-каротину та вітаміну С з батату, слід готувати його разом зі шкіркою.

Волоські горіхи

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Горіхи — чудова їжа для здоров'я очей і зору, оскільки вони багаті на вітамін Е, цинк і жирні кислоти омега-3. У них міститься рослинна форма омега-3, тому волоські горіхи є гарним джерелом омега-кислот для веганів і вегетаріанців, які не їдять жирну рибу.

Крім цього, волоські горіхи містять вітамін Е, антиоксидант, який зазвичай міститься в корисних жирах. Вітамін Е та інші поліфеноли у волоських горіхах допомагають зменшити запалення та захистити організм від пошкодження вільними радикалами. Волоські горіхи також містять цинк — мінерал, який у великій концентрації міститься в сітківці.

Яєчні жовтки

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Яйця — один з улюблених продуктів для сніданку, також чудовий продукт для підтримки ваших очей. "Яєчні жовтки — це високобіодоступне джерело каротиноїду, відомого як лютеїн", — пояснює Моріарті. "Було доведено, що лютеїн зменшує вікове макулярне захворювання".

Згідно з дослідженням, опублікованим у лютому 2020 року, помірне споживання яєць значно знижує ризик розвитку вікової макулярної хвороби на пізній стадії.

Користь лютеїну, однієї з найкращих поживних речовин для здоров'я очей, на цьому не закінчується. І лютеїн, і зеаксантин, ще один каротиноїд, що міститься в яйцях, можуть поліпшити низький макулярний пігмент у літніх людей.

У яєчних жовтках також містяться й інші корисні для очей поживні речовини, такі як цинк та вітамін А.

Капуста

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Академія харчування та дієтології називає капусту одним із найкращих продуктів для здоров'я очей, а також усю темно-листову зелень, таку як листова капуста, зелень ріпи та шпинат. Так само Національний очний інститут заявляє, що капуста навіть корисніша для очей, ніж морква.

Капуста кале особливо багата антиоксидантами лютеїном і зеаксантином, тому вона може допомогти зменшити пошкодження тканин ока, спричинене сонцем, і знизити ризик вікових проблем із зором.

Шафран

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"Шафран відіграє важливу роль у захисті здоров'я очей", — каже дієтолог із Сан-Франциско Кім Кулп. "Доведено, що він знижує внутрішньоочний тиск при глаукомі, захищає сітківку у людей з високим кров'яним тиском і покращує зір у людей з ранньою стадією дегенерації жовтої плями".

Не дивно, що шафран містить сполуки, які мають антиоксидантні властивості, що також пояснює його численні переваги для очей.

Нагадаємо, смородина неймовірно корисна для ваших очей, шкіри та для здоров'я загалом.

Раніше Фокус писав про те, що в цифрову епоху, коли більшість людей годинами дивляться в екрани, потрібно виключити продукти, які погано впливають на зір.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.