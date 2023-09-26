Схуднути до жовтня: 3 прості вправи, які допоможуть швидко повернути форму

Якщо ви набрали кілька зайвих кіло і не можете застебнути осінню жилетку, рекомендуємо скористатися ефективними вправами, які швидко повернуть тілу тонус і допоможуть скинути вагу.

У сучасному швидкоплинному світі, де вимоги до нашого часу, здається, зростають нескінченно, підтримання здорового способу життя для багатьох стало нагальним пріоритетом. Однією з найпоширеніших проблем серед людей є збільшення об'єму талії, яке часто є причиною малорухливого способу життя. Довгі години роботи за столами та екранами, а також неправильне харчування, на жаль, не сприяють стрункій фігурі. Але це можна виправити за допомогою простих та доступних вправ. Про це пише She Finds.

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Фото: Freepik

Проявивши трохи завзятості й рішучості та застосувавши правильний підхід, ви можете перетворити свою фігуру і поліпшити здоров'я вже до наступного місяця.

Особистий тренер та дієтолог Джессі Федер розповів про три прості вправи для початківців, які допоможуть схуднути. Федер вважає, що біг підтюпцем, стрибки зі скакалкою і плавання — найкращі варіанти. Біг підтюпцем, стрибки на скакалці та плавання — три високоефективні вправи, які можуть зіграти вирішальну роль у швидкому зменшенні талії.

Біг підтюпцем

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Біг підтюпцем з його ритмічним рухом задіє основні м'язи і сприяє загальному спалюванню калорій, допомагаючи позбутися зайвого жиру в області талії.

Почавши свій ранок із пробіжки, ви не тільки скинете зайву вагу, а й зарядитесь енергією на весь день.

Стрибки на скакалці

Фото: Freepik

З іншого боку, стрибки на скакалці — це динамічна і високоінтенсивна вправа для серцево-судинної системи, яка не тільки спалює калорії, а й впливає на ділянку живота, допомагаючи сформувати стрункішу талію.

Плавання

Фото: Getty Images

Плавання — це тренування всього тіла, яке задіює кілька груп м'язів, зокрема м'язи корпусу, забезпечуючи комплексний підхід до тонізації та корекції талії.

"Усі ці вправи інтенсивні для серцево-судинної системи. Це означає, що вони зможуть підвищити частоту серцевих скорочень на тривалий період часу. Це допомагає спалити зайві калорії та зменшити талію. Крім того, ці вправи можуть поліпшити метаболізм на більш тривалий період часу після тренування, що також може сприяти більш тонкій талії", — заявляє Федер.

Уся справа в тому, щоб зробити усвідомлений вибір на користь здорового способу життя та регулярно тренуватися. Включення цих вправ у свій розпорядок дня, навіть якщо ви новачок, може призвести до помітного поліпшення форми талії за відносно короткий період часу.

Проте для досягнення оптимальних результатів бажано інтегрувати ці тренування в комплексний фітнес-режим разом зі збалансованою дієтою.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.