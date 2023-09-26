Король Чарльз влаштує перший за багато років державний прийом для президента Південної Кореї

Востаннє королева Великої Британії відвідувала Південну Корею ще 1992 року, а державні банкети на честь президента цієї країни не влаштовували вже багато років.

Король Чарльз і королева Камілла збираються прийняти президента Південної Кореї Юн Сок Йоля і його дружину на блискучому банкеті в рамках державного візиту. Юн Сок Йоль прийняв запрошення Його Величності відвідати Велику Британію. А це означає, що у дам з королівської сім'ї знову з'явиться причина вдягнути вечірнє вбрання і діамантові тіари, як це було на прийомі на честь президента ПАР. Про це пише Daily Mail.

Король Чарльз і королева Камілла проведуть блискучий банкет, який стане кульмінацією державного візиту президента Південної Кореї.

Президент Юн Сок Йоль у супроводі першої леді Кім Кон Хі прийняв запрошення короля відвідати Велику Британію в листопаді, повідомив сьогодні Букінгемський палац.

Президент Південної Кореї на прийомі в Білому домі Фото: Getty Images

Візит відбудеться на тлі збереження напруженості між Південною Кореєю і сусідньою Північною Кореєю.

Лідер Кім Чен Ин відвідав Росію на початку цього місяця, щоб зустрітися з президентом Володимиром Путіним.

Зустріч викликала стурбованість тим, що Пхеньян може отримати від Москви складні збройові технології в обмін на поповнення російських арсеналів озброєнь, виснажених внаслідок вторгнення в Україну.

Минулого року британський уряд розпочав підготовку до переговорів щодо розширеної угоди про вільну торгівлю після Брекзиту з Південною Кореєю — десятою за величиною економікою у світі.

Міністри заявили, що нова угода "оновить" наявну торговельну угоду Великої Британії з Південною Кореєю, вартість якої наразі становить 14,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Південна Корея вже є 20-м найбільшим торговельним партнером Великої Британії, але є надія, що цей показник зростатиме.

Король Чарльз і Сок Йоль зустрілися у вересні минулого року, коли були присутні на прийомі в Букінгемському палаці в ніч перед похоронами королеви Єлизавети II.

У минулому британський монарх зустрічався з кількома президентами Південної Кореї, але востаннє відвідував цю східноазіатську країну 1992 року.

Державні візити відбуваються за запитом британського уряду і відображають його глобальну стратегію з таких питань, як торгівля, безпека і культура.

Глав держав приймає монарх, і ці візити розцінюють зазвичай, як засіб використання впливу короля і так званої "м'якої дипломатії". Ну а для фанатів королівської сім'ї це зазвичай шанс побачити розкішний прийом і коштовності з королівської скриньки.

Сіріл Рамафоса на державному банкеті на свою честь Фото: Getty Images

Нагадаємо, перший державний візит на початку правління Чарльза відбувся в листопаді минулого року. Тоді до Великої Британії прибув Сіріл Рамафоса, президент ПАР.