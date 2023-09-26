Зірка "Геракла" Кевін Сорбо розкритикував феміністок і назвав колег-акторів "ідіотами"

65-річний актор, зірка серіалу "Дивовижні мандри Геракла" і фільму "Кулл-завойовник", славиться своїми консервативними поглядами.

65-річний актор популярного серіалу "Дивовижні мандри Геракла", який минулого місяця стверджував, що Голлівуд "скасував" його через його консервативні погляди, записав нове суперечливе есе для Fox News, у якому він розкритикував Голлівуд і своїх колег-акторів.

Особливу увагу Кевін приділив 27-річному Тімоті Шаламі та 54-річному Біллі Портеру. 65-річний актор назвав нинішню любов до андрогінності в моді "кризою мужності".

Кевін Сорб розкритикував сучасних чоловіків, зазначивши, що феміністки "перемогли", поки чоловіки піддавалися своїм "базовим бажанням", таким як випивка, наркотики, відеоігри та порно.

"Насправді не має значення, на якому кінці спектра мужності ви перебуваєте; якщо ви стали жертвою своїх низинних бажань, феміністська культура перемогла. Ти саме такий придурок, яким вони хочуть тебе бачити", — заявив Сорбо.

"Куди б ми не подивилися, сміливі, впевнені в собі жінки відсувають на другий план пасивних чоловіків, які тихо відходять на другий план. У підвал. У минуле", — зазначив актор, заявивши, що сьогодні Америці потрібні воїни-захисники, а також відповідальні та віддані батьки.

"Нам безумовно не потрібен ще один супергерой. Нам потрібні чоловіки, які виховуватимуть своїх дітей, захищатимуть свої домівки, забезпечуватимуть свої сім'ї та самовіддано служитимуть — усе це неможливо, якщо вони марнотратні та пристрастилися до задоволень", — резюмував Сорбо.

Трейлер серіалу "Дивовижні мандри Геракла"

Кевін прославився завдяки ролі Геракла в серіалі "Дивовижні мандри Геракла", що виходив упродовж шести сезонів і п'яти фільмах. Також він зіграв Кулла у фільмі "Кулл-завойовник". Ця картина мала стати третьою в серії про Конана-варвара і головну роль мав виконати Арнольд Шварценеггер, але зйомки скасували.

Також Сорбо грав капітана Ділана Ханта у фантастичному серіалі "Андромеда".

Останніми роками він активно пропагував християнські переконання і консервативні погляди, що, як він стверджує, призвело до його "скасування" в Голлівуді.

Уродженець Міннесоти заявив, що його шляхи з агентом розійшлися після того, як зірку "Андромеди" занесли до "чорного списку".

Кевін Сорбо

"Мені було сумно. Мій менеджер і агент протягом багатьох років говорив, що більше не зможе знайти мені роботу, тому що я християнин і консерватор... Зараз у нашій країні такий величезний розрив, і його увіковічнюють основні засоби масової інформації, фільми і телебачення", — скаржився Сорбо в попередньому есе.

Нагадаємо, саме стиль зірки "Дюни" обурив Кевіна Сорбо. Тімоті Шаламе славиться своїми екстравагантними вбраннями і полюбляє вдягати сорочки та піджаки, що оголюють торс. Іноді ці образи виходять не надто вдалими.