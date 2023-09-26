Даша Астаф'єва в сльозах розповіла про смерть свого улюбленого собаки

За словами артистки, її улюбленець помер через "халатне і жорстоке ставлення" у ветклініці.

38-річна українська модель, співачка, акторка, телеведуча і волонтерка Даша Астаф'єва у сторіс Instagram у сльозах розповіла про смерть улюбленого собаки породи шиба-їну на прізвисько Чіча. На відео зірка буквально розбита горем від втрати вірного друга.

"Друзі, я дуже вдячна вам за ваші слова. Природно, ніхто з вас не може допомогти. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що потрібно дуже ретельно підбирати фахівця, який лікує вашу собаку. Не потрібно довіряти людям, не потрібно довіряти друзям. Я в жахливому стані і нічого не можу робити. Усі ці два дні, всі, кому я обіцяла щось, вибачте, будь ласка. Звісно, яким був Чіча делікатним, і я теж така делікатна, я нічого не можу вам розповісти, але знайте: я просто хотіла уникнути, щоб інші песики не помирали так, як наш", — каже артистка, витираючи сльози.

Вона також розповіла, що Чіча помер у ветеринарній клініці. За її словами, раніше вона часто лікувала собак у цьому закладі та рекомендувала його усім друзям, однак "через недбале та жорстоке" ставлення собаки не стало, і артистка обіцяє в майбутньому довести це.

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Даша також попросила тих, хто вважає її горе незначним, іти подалі.

"Він був дитиною, яку ми довірили своїм друзям. Яким, звичайно, було по... на чужу дитину. Таке життя".

Астаф'єва обожнювала Чічу. 17 лютого 2021 року вона розповідала про свого улюбленця:

"Чіча — справжній інтелігент. Він досить спокійний і слухняний вдома. Охайний і вихований, любить тишу і спокій. Хвала нашому педагогу Артему, який всього за кілька зустрічей навчив розуміти і правильно будувати стосунки з хитрою мордою. Приголомшливий характер Чічі підштовхнув до спонтанного безповоротного рішення взяти другу собачку, Луну.... Після її появи в будинку Чічікоша став дуже сильно підтримувати її... Ось уже два роки банда орудує спільно, не шкодуючи ні сердець, ні здорового глузду своїх господарів. Ми назавжди в заручниках у вічних мисливців за всім, що рухається, і любителів дохляка і к*кашок. Скільки разів я злилася і плакала, повертаючись із двома іродами з лісу. Але я знаю, що ніяких інших я б так не любила. Сьогодні я практично змирилася з особливими дітьми. Люблять всупереч і знаходять виправдання. Мені приємно жити на одній території з ангелом і демоном, і навпаки. Я багато чому вчуся поруч і, найважливіше, відчуваю себе людиною".

На сторінці Даші багато фото, де вона зі своїми собаками. Дівчина розповідала, що її улюбленці навіть стали учасниками проєкту "Лапки на захист", який передбачав фотосесію тварин в обмін на донати для українських захисників.

Раніше Фокус писав, що Даша Астаф'єва розповіла про конфлікт з Лободою і Потапом.