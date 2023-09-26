Знаменитий 70-річний рестлер Галк Гоган одружився втретє (відео)

Скай Дейлі стала третьою дружиною знаменитого рестлера й актора.

Американський професійний ексборець і актор Террі Джин Боллеа, більш відомий під псевдонімом Галк Гоган, у свої 70 років вирішив зв'язати себе узами шлюбу з 45-річною інструкторкою з йоги і бухгалтеркою Скай Дейлі, якій він освідчився в липні, повідомляє TMZ. На заручини він подарував їй каблучку з діамантом у шість каратів вартістю 100 000 доларів США в ресторані в Тампі.

Таємне і скромне весілля відбулося у Флориді, а на вінчанні були присутні тільки близькі родичі та друзі. Щоправда, за інформацією таблоїда, на урочистості не було 35-річної доньки Гогана, Брук.

Скай Дейлі стала третьою дружиною рестлера. На весіллі він був у простому чорному смокінгу і чорній версії своєї фірмової бандани на голові. Наречена ж одягла блискучу білу сукню без бретелей з вирізом у формі серця і мереживним шлейфом.

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Попередній шлюб Гогана з Дженніфер МакДеніел тривав із 2010 до 2021 року, а до цього він був одружений з Ліндою Гоган із 1983 до 2009 року. У цьому шлюбі народилися двоє дітей.

Примітно, що легенда реслінгу почав зустрічатися з Дейлі після того, як його розлучення з МакДеніел було оформлено майже рік тому. Уперше пару помітили разом за лаштунками під час концерту американського співака Брета Майкла 26 лютого 2022 року. У березні минулого року він підтвердив нові стосунки.

"Йо, Маніяки, для довідки: пости у Facebook та Instagram присвячені мені та моїй дівчині Скай, я офіційно розлучений, вибачте, я думав, що всі вже знають", — повідомив Галк.

Що стосується Скай, то вона теж двічі розлучена, у неї троє дітей — дев'ятирічна дочка і два сини, яким 14 і 16 років.

Гоган широко відомий як найвідоміша зірка рестлінгу в усьому світі та найпопулярніший борець 1980-х років, а також один із найвидатніших професійних борців усіх часів.

Раніше Фокус писав, що ще одна зірка бойовиків 1990-х, знаменитий актор Дольф Лундгрен одружився з 27-річною подругою Еммою Крокдал. Скромну церемонію провели минулого тижня на грецькому острові Міконос, де в актора є вілла.