Пірс Броснан зворушливо привітав дружину з 60-річчям (фото)

Пірс і Кілі вважаються однією з найміцніших і найлюблячіших пар Голлівуду

70-річний ірландський актор і продюсер Пірс Броснан, який найбільше прославився роллю Джеймса Бонда у фільмах "Золоте око", "Завтра не помре ніколи", "І цілого світу замало" і "Помри, але не зараз", зворушливо привітав свою дружину Кілі Шей із 60-річчям. Він опублікував пост в Instagram, де згадав їхню першу зустріч у Кабо-Сан-Лукасі.

"Я був назавжди щасливий і благословенний сидіти там, коли одного разу рано вранці ти зайшла за ріг у Кабо-Сан-Лукас", — підписав актор знімок, на якому обіймає дружину за плечі перед величезним букетом троянд.

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Пірс подарував дружині букет із 60 троянд Фото: Pierce Brosnan/Instagram

Пірс і Кілі Шей Сміт вперше зустрілися в Мексиці 1994 року. Дівчина тоді працювала телекореспондентом. Пізніше в інтерв'ю Кілі зізнавалася, що під час першої ж зустрічі Пірс здався їй чарівним, і додала: "Він високий, темноволосий, красивий — це мене відразу ж і привабило. А ще в нього був пустотливий блиск в очах. Я відразу ж подумала: "Ух ти! Вау!"

Через кілька днів після знайомства в них відбулося перше побачення. Вони проговорили до третьої години ночі просто неба і відтоді більше надовго не розлучалися. За словами Пірса, де б він не був, завжди відчував тугу за нею. Коли вона перебувала далеко, то він негайно купував квитки, щоб Кілі була поруч із ним.

"Ми просто дуже підходили одне одному", — упевнений актор.

До зустрічі з Кілі Шей Сміт у Пірса Броснана були стосунки і навіть офіційний шлюб з актрисою Кассандрою Гарріс. Причому, як зазначив Пірс пізніше, він не думав про те, що проведе з цією жінкою аж цілих 17 років, і навіть не намагався доглядати за нею, а просто хотів насолоджуватися її красою. У 1980 році вони одружилися, а через три роки у них народився син Шон. До речі, актор усиновив сина і дочку Кассандри від попередніх стосунків.

У 1991 році його дружина померла від раку яєчників. Їй було 43 роки. Він зізнавався, що коли у коханої людини діагностують настільки серйозне захворювання, то у другої половинки кардинально змінюється погляд на життя, що сталося і з ним.

Кілі не заважала Пірсу сумувати за дружиною і підтримувала його, що ще більше підкорило актора. Через три роки після знайомства у них народився син Ділан Томас, а через 4 роки на світ з'явився Паріс. Тоді ж пара скріпила свої стосунки узами шлюбу.

"Я знайшов ідеал в особі Кілі. Навіть якби мені довелося шукати його мільйон років, то я все одно б знайшов саме її", — сказав Пірс.

Останніми роками Кілі неодноразово дорікали в тому, що вона сильно погладшала і не пасує своєму красеню-чоловікові, проте сам Броснан абсолютно не звертає уваги на такі чутки, а його дружина виглядає щасливою і коханою.

Раніше Фокус писав, що Броснан торік став дідусем вчетверте.