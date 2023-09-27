Будете здивовані: 9 продуктів, які не можна їсти після 18:00, якщо ви хочете схуднути

Усі продукти мають різний вплив на нашу травну систему, тому деякі з них не варто їсти у вечірній час, якщо ви хочете схуднути, уникнути здуття живота і поганого травлення.

Час останнього прийому їжі може бути різним і часто залежить від того, коли ви лягаєте спати. Традиційно, останній прийом їжі має бути не пізніше, ніж за 3 години до сну. До слова, фахівці зі скандинавських країн вважають, що вживання їжі після 18:00 не приносить жодної користі ні нашому здоров'ю, ні фігурі. Про це пише Vogue.

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"Швидкість, з якою організм перетравлює їжу та засвоює поживні речовини, не знижується різко, коли годинник б'є певний час. Однак у більшості з нас рівень фізичної активності ввечері знижується, що впливає на ефективність спалювання калорій. Крім того, деякі дослідження показують, що пізнє приймання їжі може порушити циркадні ритми, впливаючи на метаболічні процеси, і що раннє завершення останнього приймання їжі краще як для контролю ваги, сну, так і для довголіття", — каже дієтологиня, експертка з функціональної медицини Роуз Фергюсон.

Незважаючи на те, що включення широкого спектра продуктів до раціону необхідне для отримання різноманітних поживних речовин, деякі продукти, що споживаються після 18:00, можуть мати негативний вплив на організм. Ось 9 продуктів, які не можна їсти після 18:00, якщо ви хочете залишатися у формі, мати легкі вечори та спокійніші ночі.

Жирні сири

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Горгонзола, таледжіо, маскарпоне, брі, камамбер — справжня насолода для любителів сиру, але вони перетравлюються до 5 годин, чим створюють величезне навантаження на травну систему. Увечері віддавайте перевагу свіжим нежирним сирам, таким як рікотта або кисломолочний сир.

Жирне м'ясо

Жирне м'ясо важко перетравлюється, тому якщо ви з'їсте його у вечірній час, воно може спричинити важкість у шлунку та позбавити сну. Віддавайте перевагу нежирному м'ясу, такому як курка або індичка, невеликим порціям бобових або яйцям.

Смажена їжа

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Смажена їжа може прилипати до шлунка і спричиняти різні неприємні розлади травлення, наприклад, печію або рефлюкс, що можуть перетворити ваш вечір та ніч на жахіття. Обирайте більш м'які способи приготування, як-от запікання або приготування на пару.

Гострі продукти

"Гостра їжа може не тільки спричинити розлад шлунка, а й підвищити температуру тіла, через що вам буде складніше заснути", — каже Роуз Фергюсон. Уникайте перцю і чилі та замість цього приправте вечірні страви ароматними травами, такими як петрушка, шавлія, орегано, розмарин і базилік.

Капуста

Звичайна білокачанна капуста багата корисними поживними речовинами, однак, вона засвоюється до 5 годин. Броколі, брюссельська та цвітна капуста також довго перетравлюються і можуть спричинити здуття живота, тож не варто їсти їх увечері.

Риба в олії

Жирна риба (лосось, оселедець, скумбрія) створює велике навантаження на травлення, а якщо вона в олії, то навантаження подвоюється. Уникайте вживання цих продуктів увечері, віддаючи перевагу філе білої риби, наприклад тріски або хека.

Морозиво

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Морозиво містить велику кількість калорій, які ми не зможемо спалити у вечірній час, а їхній надлишок обов'язково відкладеться на талії та животі. Крім того, цукор викликає стрибки глікемії. Якщо вам усе ж таки не терпиться з'їсти морозиво, обирайте сорбети без цукру або свіжі сезонні фрукти.

Шоколад

Шоколад містить стимулятори, які не дають нам заснути, саме тому не варто їсти його у вечірній час. Якщо шоколад молочний, він багатий на жири і навантажує печінку. "Шоколад містить не тільки кофеїн, а й теобромін, ще один стимулятор, який може збільшити частоту серцевих скорочень та порушити сон", — підтверджує Роуз Фергюсон. Замініть його гірким шоколадом без цукру.

Овочеві салати

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Салат, до складу якого входять різноманітні сирі овочі, що важко перетравлюються, краще відкласти на обід. До вечора, коли травлення за інерцією може сповільнитися, різноманітні сирі овочі можуть почати бродити вже в шлунку, спричиняючи здуття живота і порушення сну.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.