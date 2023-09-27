Мікротоп і червона помада: Дева Кассель з'явилася в сміливому ансамблі на показі в Парижі

Дівчина стала гостею показу нової колекції Christian Dior.

Італійська модель, дочка акторів Моніки Белуччі та Венсана Касселя, Дева Кассель, відвідала показ жіночої колекції весна/літо 2024 від Christian Dior у рамках Тижня моди в Парижі. На публіці дівчина з'явилася в дуже стильному і зухвалому образі.

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Для виходу у світ красуня, яка нещодавно відсвяткувала своє 19-річчя, обрала чорну м'яту спідницю довжини міді підкреслено простого крою, вкорочений топ, більше схожий на бюстгальтер без бретелей, і чорну пухнасту кофту. У руках у неї була сумочка Dior, а на ногах — чорні босоніжки на товстій підошві і на масивних підборах.

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Волосся Дева зібрала в зачіску "мальвіна", пов'язавши його чорною стрічкою. У макіяжі вона зробила акцент на губи, нафарбувавши їх яскраво-червоною помадою.

Зазначимо, що фотографіями Деви на своїй сторінці поділилася і її горда мати Моніка Белуччі.

Дівчина вже встигла пройтися подіумом у Парижі, взявши участь у показі Dolce & Gabbana. Вона мала розкішний вигляд у чорній мінісукні з відкритою спиною і чарівним шармом у стилі 60-их. Її образ доповнили непрозорі колготки, що закривають взуття, і мінісумка в стилі ретро.

Раніше Фокус писав, що Діва Кассель стала обличчям рекламної кампанії Sisley осінь-зима 2023-2024, позуючи П'єру-Анжу Карлотті. У рекламній кампанії вона знялася топлес.