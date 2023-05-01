Дева Кассель опублікувала нову серію відвертих знімків

Авторами знімків став фешн-фотограф Ніколас Фолс. А батько Деви вже опублікував захоплений коментар.

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Старша дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Дева опублікувала в соцмережах серію відвертих знімків топлес.

Фотосесія авторства фешн-фотографа Ніколаса Фолса викликала бурхливу реакцію, адже Дева Кассель позувала на пляжі з оголеними грудьми й демонструвала непоголені пахви, що явно стало новим трендом останнім часом.

Дева Кассель знялася в стильній фотосесії

Один із перших коментарів залишив головний фанат Деви — її батько. Венсан Кассель написав коментар із одним словом "Дева!" та залишив смайлик у вигляді серця.

Дева Кассель опублікувала нову серію фото Фото: Instagram d.casseluxxi Дева Кассель опублікувала нову серію фото Фото: Instagram d.casseluxxi

Захоплений смайлик залишила в коментарях і його, за чутками, колишня дружина Тіна Кунакі. Вона завжди добре ладнала з Девою, і вони часто проводили час разом.

Раніше Дева Кассель знялася в рекламній кампанії парфумів Dolce Violet із лінійки Dolce від Dolce & Gabbana, станцювавши на вулицях Мілана. І з'явилася в смарагдових прикрасах на обкладинці швейцарського журналу Schön.

Дева Кассель на обкладинці журналу

Але донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя вирішила не обмежуватися лише модельною кар'єрою, а вирішила повторити творчий шлях своєї матері та знятися в кіно.

Дева зніметься у фільмі італійської режисерки Лаури Лучетті "Прекрасне літо".

Дія фільму відбуватиметься в Турині 1938 року на тлі подальшого вступу Італії фашистської епохи до Другої світової війни.

Картина заснована на романі італійського письменника Чезаре Павезе "Маєток Ла Белла", який у 1950 році отримав престижну італійську літературну премію Premio Strega.

18-річній Деві Кассель дісталася роль натурниці Амелії.

Моніка Беллуччі дебютувала в кіно набагато пізніше, ніж її дочка — у 26 років вона знялася в італійському фільмі "Життя з дітьми" режисера Діно Різі.

На сьогодні в її фільмографії понад 70 картин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що батько Деви, актор Венсан Кассель, розійшовся зі своєю дружиною Тіною Кунакі, яка молодша за нього на 30 років. Він видалив усі її фото зі своїх соцмереж і не привітав її з днем народження.