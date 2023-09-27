Як відновити волосся після літа та спеки: 5 корисних порад від експертки

Сонце, морська вода, або хлорована у басейні негативно впливають на волосся. Часто після літа воно не має блиску та на вигляд, як штучне. Спеціально для Фокусу перукарка Ольга Іванова розповідає, як "оживити" своє волосся та повернути йому гарний вигляд та блиск.

Осінь – період відновлення шкіри та волосся після літньої спеки, адже саме в цей час починають виринати на поверхню усі проблеми: випадіння волосся, сухість, тьмяний вигляд тощо. Варто приділити увагу волоссю, адже попереду не менш агресивна пора року, тому варто зустріти її у повній бойовій готовності. Як подбати про волосся, щоб повернути його здоров’я та блиск, Фокусу розповіла колористка-перукарка Ольга Іванова.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Фото: Getty Images

Волосся різне і відповідно до типу та проблематики потрібно підбирати засоби по догляду. Саме тут у нагоді стануть поради професійної майстрині, який допоможе швидко усунути проблему та привести волосся до лажу, не витрачаючи при цьому кошт на купу непотрібних засобів. Та після літнього сезону у багатьох спільна проблема – сухість волосся.

"Після літа волосся потребує вологи, в першу чергу, бо її відсутність робить його неслухняним та неживим на вигляд", — каже Ольга Іванова.

Отже, перше, що вам потрібно зробити, це потурбуватися про зволоження волосся. А допоможуть у цьому 5 засобів, які обов’язково мають бути у вашому арсеналі, якщо ви хочете бути володаркою гарної та густої шевелюри.

Шампунь

Фото: Pexels

Щоб зволожити волосся, потрібно насамперед використовувати спеціальні шампуні, які допоможуть подолати сухість. Зволожувальні шампуні, до речі, одночасно зволожують і волосся і шкіру голови.

"Зволожувальні шампуні не переобтяжують волосся, гарно промивають шкіру голови та пом’якшують волосся", — зазначає перукарка.

Кондиціонер

Кондиціонер для волосся часто вважають якоюсь додатковою опцію догляду, проте це не так. Кондиціонер потрібно наносити одразу після миття голови шампунем, адже саме кондиціонер очищує волосся та робить його м’яким та шовковистим. Після використання кондиціонера волосся стає більш доглянутим та блискучим, менше плутається та легше укладається.

"Потрібно обирати кондиціонер, який також буде сприяти зволоженню і чергувати його з маскою (одне миття — маска, друге — кондиціонер)", — радить Ольга Іванова.

Маска

Фото: Freepik

Маска потрібна для глибокого відновлення пошкодженого волосся і може замінити бальзам, проте вона має більш концентрований склад, тому часто використовувати її не можна. Саме тому експертка радить чергувати маску та кондиціонер.

"Також корисною буде відновлювальна маска з амінокислотами, які можуть проникнути глибоко у волосся і наповнити його, утримуючи вологу всередині, тоді волосинка стає більш еластичною", — зазначає Ольга Іванова.

Крем для волосся

"Замініть олію для волосся на незмивний крем, в ньому є зволожувальні компоненти, які наповнюють волосся, і масла, які закривають вологу й роблять кутикулярний шар волосся більш гладеньким та блискучим", — радить перукарка.

Спрей

Фото: Getty Images

Погана осіння погода з вітром, дощем та надмірною вологістю лише додає клопоту волоссю, тому треба подбати про захист від цих факторів та використовувати спеціальні захисні засоби.

"Коли починається волога погода, зачіска часто виглядає розпущеною та неслухняною. Раджу використовувати ботокс-спреї для волосся. Вони огортають волосся, захищаючи його від розпушування при надмірно вологій погоді. Також ці спреї гарно захищають від пересушування та іншого негативного впливу", — наголошує експертка.

Нагадаємо, топ 9 продуктів із високим вмістом цинку, які прискорять ріст волосся.

Раніше Фокус писав про те, як швидко й ефективно впоратися з випадінням волосся.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.