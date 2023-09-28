Стало відомо ім'я молодшої доньки Софі Тернер і Джо Джонаса

Ім'я другої доньки колишньої пари стало відомо на тлі їхнього гучного розлучення.

У 34-річного американського співака Джо Джонаса і 27-річної британської акторки Софі Тернер двоє дітей — трирічна донька Вілла і однорічна дівчинка, ім'я якої тривалий час тримали в секреті. Тепер PageSix повідомляє, що дитину назвали Дельфіною.

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Згідно з судовими документами про опіку, отриманими таблоїдом, ім'я прописано в умовах, у яких Тернер просила суддю відкласти її розлучення з Джонасом через складнощі з розподілом опіки.

Софі Тернер із доньками

Нагадаємо, минулого тижня зірка "Гри престолів" подала до суду на свого колишнього чоловіка, вимагаючи повернути двох дочок до її рідної країни, Англії. Вона заявила, що учасник гурту Jonas Brothers відмовився здати свої паспорти. Тепер Тернер просить суддю зупинити розлучення, оскільки її діти є фігурантами справи про "міжнародне викрадення дітей".

Також у документах, поданих до суду, є нові подробиці розлучення. Софі Тернер стверджує, що вона посварилася з чоловіком 15 серпня 2023 року. А вже 1 вересня Джо Джонас подав на розлучення.

Про це Софі дізналася через чотири дні зі ЗМІ. Тепер Джо Джонас подав позови у Флориді, США, а Софі Тернер звернулася до судів у Великій Британії.

Різні інсайдери після розлучення повідомляли, що причин для розставання було кілька: Софі Тернер надто любила вечірки, шкодувала про втрачену молодість, а Джо Джонас "надто втомився", коли слідкував за малечею, доки їхня матір була на зйомках у Великій Британії.

Також Фокус писав, що друзі акторки розповіли, що в шлюбі Софі Тернер почувалася "як у пастці". Тож, не дивлячись на фото нібито щасливої пари, по-справжньому щасливою вона не була.