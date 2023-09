Селену Гомес у корсеті та мініспідниці помітили в Парижі (фото)

У артистки велика колекція різноманітних корсетів.

31-річна американська співачка й акторка Селена Гомес в ефектному образі була помічена в Парижі, Франція. Про це пише PageSix.

Артистка мала шикарний вигляд на прогулянці французькою столицею в джинсовій мініспідниці Versace Medusa (1025 доларів США), у поєднанні з великою білою попліновою сорочкою з довгим рукавом на ґудзиках від Alexander Wang поверх білого корсета Are You Am I, який оголює декольте (295 доларів США). Гомес завершила образ сексуальними черевиками Stuart Weitzman зі зміїної шкіри вище коліна з гострим носком вартістю 995 доларів.

Зірка серіалу "Вбивства в одній будівлі" прямувала на зустріч із найкращою подругою, 28-річною акторкою Ніколою Пельтц та її чоловіком Брукліном Бекхемом на вечерю у висококласному перуанському ресторані Manko.

