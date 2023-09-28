Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в яскравому піджаку від Zara

Своїм візитом принцеса Уельська підкреслила важливість підтримки дітей з особливими освітніми потребами та обмеженими можливостями.

Кейт Міддлтон продемонструвала ще одне стильне поєднання піджака та штанів, коли попрямувала до групи сенсорного розвитку для дітей у Кенті, Англія. Про це пише PageSix.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

41-річна принцеса Уельська одягла той самий червоний твідовий піджак із золотими ґудзиками, в якому вона дебютувала під час візиту до Копенгагена, Данія, 2022 року, замінивши білу блузку з рюшами, з якою вона спочатку носила піджак, на просту бежеву футболку.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

На Кейт були прості чорні штани і та ж пара туфель на плоскій підошві Boden (133 долари), в яких вона цієї весни відвідала дитячий благодійний фонд у Віндзорі. Мама трьох дітей уклала локони в пучок замість звичайної зачіски з розпущеним волоссям.

Принцеса вибрала прості прикраси: на ній була всього пара сережок (73 долари) від валлійського бренду Spells of Love і її улюблений годинник Cartier Ballon Bleu de Cartier з нержавіючої сталі.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в діловому костюмі модного кольору осені 2023.