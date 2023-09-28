Учасниця "Міс Україна" після дискваліфікації розповіла про стосунки з російським бізнесменом

Ірина Піляєва в інтерв'ю підтвердила, що має стосунки з Олександром Орловим, який до війни з РФ був спонсором "Міс Україна" і співвласником кількох київських ресторанів.

Цього року конкурс "Міс Україна" проходив зі скандалом. Кількох конкурсанток дискваліфікували через зв'язки з Росією. І одна з учасниць, Ірина Піляєва, розповіла про свої стосунки з російським бізнесменом Олександром Орловим. Інтерв'ю вона дала українській ведучій Анні Олицькій, яка полетіла в Маямі.

Олицька зазначила, що 23-річна Піляєва сама звернулася до неї, стверджуючи, що її репутації було завдано шкоди, а її родичам надходять погрози після того, як стало відомо, що вона зустрічається з російським бізнесменом Олександром Орловим. Дівчину дискваліфікували, як ще двох учасниць: Оксану Магеру і Катерину Чувашову.

З чого почався скандал

Продюсер і комік Андрій Лузан опублікував пост, у якому закликав бойкотувати конкурс краси "Міс Україна". Він висловив сумніви, чи доречно зараз проводити такий конкурс, а потім зазначив, що деякі учасниці мають зв'язки з РФ.

Так, Андрій Лузан написав, що учасниця конкурсу Оксана Магера тривалий час проживала в Москві, брала участь у конкурсі "Майбутнє Росії", а зараз вона проживає в Дубаї, де відвідує ресторани бізнесменів із РФ, зокрема Аркадія Новікова. Лузан зазначив, що після початку війни Магера про це не писала в соцмережах.

Говорячи про Катерину Чувашову, Лузан зазначив, що її батько, ймовірно, агент ФСБ, його заарештувала СБУ за злив позицій ЗСУ ЗС РФ.

Лузан також знайшов фото, де учасниця конкурсу Ірина Піляєва супроводжує московського ресторатора Олександра Орлова, пов'язаного із закладами Bulldozer Group. До 2022 року він був одним зі співвласників конкурсу краси.

Пост Андрія Лузана

18 липня 2022 року суд заарештував майно Bulldozer на 400 млн грн. Підставою для арешту стали спроби власника компанії, громадянина РФ Олександра Орлова, фіктивно вивести активи зі своєї власності.

Сам Орлов зазначив, що не володіє в Україні жодними активами. Його компанія тільки керувала ресторанами, власниками яких були інші люди, стверджує він. До списку ресторанів входять ресторани Queen, заклади Virgin Izakaya, "Риба пила", Eshak та інші. Bulldozer Group була заснована Орловим у 2001 році. До неї входять близько 100 ресторанів у Росії, Казахстані, Узбекистані, ОАЕ, Гонконзі, США.

Комік також зазначив, що частина конкурсанток не проживає в Україні та не спілкується українською мовою.

Реакція на скандал

Пост Лузана прокоментували деякі українські зірки. Так, Леся Нікітюк іронічно зазначила, що тепер розуміє, чому її не запрошували на конкурс, а Даша Астаф'єва поцікавилася, чому ніхто, крім Лузана, не поцікавився учасницями конкурсу.

Реакція занменитостей на пост Андрія Лузана Фото: Скриншот

Також три конкурсантки відмовилися від участі. Це модель зі Львова Вікторія Макарова, Єлизавета Гончар і підприємниця Поліна Сурай.

"Я прийняла рішення не брати участь у конкурсі. На жаль, я не знала, хто буде серед учасниць, інформація, що з'явилася на просторах Інтернету, для мене шокуюча і неприйнятна", — повідомила Макарова.

Акаунт конкурсу в Instagram зараз недоступний, а у Facebook і на сайті опублікували пояснення, відповівши на актуальні запитання.

Пост із поясненнями від організаторів конкурсу Фото: Скриншот

"Днями було ухвалено рішення про виключення кількох учасниць із конкурсу. Після ретельної перевірки біографічних даних і додаткових фактів, виявлених завдяки активній участі громадськості та роботі спеціальної комісії. Ці дії були виконані відповідно до етичних принципів національного конкурсу", — повідомили на сайті.

Також там уточнили, що конкурс не має стосунку до російських осіб і компаній, пояснивши, що в минулому "серед партнерів фіналу був ресторанний холдинг, комунікацію з яким було завершено після конкурсу 2021 року".

Після на сайт конкурсу з'явилося повідомлення, що в конкурсі "Міс Україна 2023" перемогла 18-річна учасниця з Київської області 18-річна Софія Шамія.

Пост про те, хто поїде на конкурс до Індії Фото: Скриншот

Вона і вирушить на фінал міжнародного конкурсу Miss World, який відбудеться 16 грудня в Індії.

Інтерв'ю з Іриною Піляєвою

Ірина Піляєва сама вийшла на зв'язок з Анною Олицькою, бажаючи дати роз'яснення тому, що сталося.

За словами 23-річної Ірини, вона справді перебуває в серйозних стосунках із 52-річним Олександром Орловим. З ним вона познайомилася ще до початку війни.

Інтерв'ю Анні Олицькій

Ірина зазначила, що Орлов не веде бізнесу у РФ і "все, що його зараз пов'язує з РФ, — це тільки червоний паспорт".

"Що я можу сказати про його позицію? По-перше, якщо зайти до нього в Instagram, подивитися його пости з 24 лютого, то ви побачите підтримку України. Тобто не можна сказати, що це людина не підтримує Україну, не можна сказати, що це зовсім аполітична людина. Тому що він одразу висловив свою позицію. Сказав "ні війні", не промовчав", — уточнила дівчина.

Заява Олександра Орлова

Ірина уточнила, що вона росла без батька, її виховували мати й бабуся і їм, після скандалу, почали надходити погрози, як і їй самій. Також з нею відмовилися співпрацювати деякі українські бренди.

Ірина Піляєва

Також її обурили натяки на те, що учасниці конкурсу займаються ескортом.

"Якби до мене була тільки ця претензія, що поруч зі мною чоловік із російським паспортом, я, можливо, зрозуміла б. Але пішов хейт і наклеп, що я не просто зустрічаюся з людиною, а що я ескортниця. І це було найогидніше. Я з людиною в серйозних стосунках. І порівнювати мене з ескортом, ну, вибачте, я цього терпіти не буду", — сказала вона.

Піляєва уточнила, що не звертатимуться до суду, хоч і вважає, що дискваліфікували її незаслужено.

Нагадаємо, раніше скандал на конкурсі прокоментувала відомий медик і громадський діяч Ольга Богомолець. "Я просто хочу, щоб нашу культуру представляли гідні люди, для яких Україна — не порожній звук", — сказала Богомолець.