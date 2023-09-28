Шарліз Терон у сукні-сітці з бісером з'явилася на показі Dior

Якщо ви не в курсі подій місяця моди, Шарліз Терон перебуває в дуже стильному турі Парижем, і можна з упевненістю сказати, що її зірковий образ не демонструє жодних ознак уповільнення.

48-річна американська акторка Шарліз Терон, прийшовши на фотосесію Dior у повністю розшитій бісером максіспідниці, пізніше підняла ставку в ще більш приголомшливому ансамблі для показу модного дому на Тижні моди весна-літо 2024 у Парижі. Про це пише InStyle.

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З цієї нагоди Терон одягла абсолютно прозору, прикрашену бісером сукню від модного будинку, під якою не було нічого, окрім крихітного кремового бралетта і відповідної мініспідниці. Акторка також підтримала естетику, вибравши пару гладіаторських сандалій до коліна з металізованого золота. Сережки-краплі з перлами і чорний клатч завершили її неокласичний образ.

Раніше того ж дня Шарліз дотримувалася тієї ж теми з бісеру на фотоколі лейблу, але цього разу вона несподівано поєднала свою кольчужну максимальну спідницю з білосніжною сорочкою на ґудзиках. Вона одягла ковзний виріб поверх чорної спідньої білизни і доповнила аксесуарами: чорним клатчем, сандалями в тон і золотими каблучками з написом "Dior".

Також Фокус писав, що Шарліз Терон у перловому топі вирушила на відкриття бутика Breitling.