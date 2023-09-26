Шарліз Терон в ефектній спідниці з намистин прийшла на показ Dior у Парижі

Показ одного з найстаріших будинків моди зібрав у першому ряду зірок з усього світу.

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Шарліз Терон, Дженніфер Лоуренс, Аня Тейлор-Джой, Алекса Чанг та інші селеберріті показали бездоганний стиль на показі Dior у рамках Тижня моди в Парижі. Раніше відбувся показ П'єра Кардена на якому дебютували одразу дві італійські принцеси. Про це пише Fashion Network.

Шарліз Терон очолювала знаменитостей, приєднавшись до Ани Тейлор-Джой, Елізабет Дебікі, Дженніфер Лоуренс, Ель Макферсон, Алекси Чанг та інших, які прямували на захід.

Шарліз Терон на показі Dior

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48-річна акторка і продюсерка Шарліз Терон привнесла нотку гламуру в блискучій золотій спідниці з намистин і простій білій сорочці, яка цього сезону стала головним модним трендом.

Також на показі в середу була присутня 20-річна актриса Дженна Ортега, зірка серіалу "Венздей", яка була одягнена в елегантний темно-синій піджак і довгу плісировану спідницю. Образ вона завершила черевиками на шнурівці та прозорим чорним топом.

Дженна Ортега на показі Dior

Акторка Дженніфер Лоуренс мала як завжди шикарний вигляд у білосніжній сорочці та довгих чорних штанах, позуючи перед камерами.

Цього сезону в трендах прозорість, тож Алекса Чанг вийшла у світ у прозорій спідниці і бюстгальтері з квітковим візерунком, прозорій спідниці і куртці.

А акторка Аня Тейлор-Джой обрала не менш популярний ретро-стиль, позуючи в чорних шортах, вініловій куртці та на підборах.

Аня Тейлор-Джой на показі Dior

Тиждень моди в Парижі — це серія дизайнерських презентацій, які проводять раз на півроку в Парижі, Франція, зі щорічними весняно-літніми та осінньо-зимовими заходами.

Дати визначає Французька федерація моди, а покази проводять на майданчиках по всьому місту.

Показ Dior

Так, показ Christian Dior весна-літо 2024 від Марії Грації К'юрі проходив у саду Тюїльрі. Моделі виходили на подіум на тлі величезного 200-метрового відеоекрана, який вкрив усі чотири стіни спеціально створеного виставкового простору. Кольорами показу стали фуксія і жовтий, а на екранах демонстрували цифрову роботу художниці Олени Беллатоні під назвою NOT HER.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про наймодніші тренди на сезон осінь-зима 2023. Деякі модні знахідки явно протримаються довше, оскільки зараз робиться ставка на практичність і елегантність.