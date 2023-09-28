Як схуднути та втримати вагу восени: 5 корисних порад від дієтолога

Влітку худнути легко – велике розмаїття свіжих овочів, фруктів та ягід, спекотна погода, довгі сонячні дні. Та якщо ви вирішили худнути восени, вам потрібно знати, як це зробити якомога комфортніше та легше. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Аліна Дяченко ділиться порадами, як скорегувати свій раціон, щоб ефективно втрачати вагу восени

Якщо ваша турбота про здоров’я та тіло не залежить від пори року, вам варто знати, як змінити своє харчування восени, щоб підтримувати вагу або худнути. Осінь нічим не відрізняється від інших пір року, єдине, що варто скорегувати раціон, додавши до нього сезонні овочі та фрукти й потурбуватися про активність, від якої також залежить втрата ваги. Дієтологиня Аліна Дяченко розповіла Фокусу, яких принципів варто дотримуватись, щоб комфортно та безпечно схуднути восени.

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Часто восени ми нехтуємо правилами харчування та дозволяємо собі з’їсти зайвий круасан, шоколадку, випити великий лате з карамельним сиропом, адже під теплим кардиганом кілька зайвих кіло ніхто не помітить. Проте, щоб перед Новим роком не шукати швидкі експрес-дієти для схуднення, піклуйтеся про своє здоров’я та харчування завжди, тоді не доведеться вдаватися до жорстких методів, які врешті, все одно не працюють. Як же не набирати вагу, а худнути восени?

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"Головне правило при схудненні в будь-який сезон року — це витрачати більше калорій, ніж споживаєте. Але важливо, щоб був невеликий дефіцит — 10-20% залежно від індивідуальних особливостей людини. Раціон має бути збалансованим за всіма нутрієнтами, різноманітним, а також важливо не забувати дотримуватися водного балансу. Має бути присутня будь-яка фізична активність, чи то прогулянка осіннім парком, чи то катання на велосипедах. Режим також дуже важливий", — наголошує Аліна Дяченко.

Якщо ви хочете, щоб результат схуднення залишився з вами назавжди, підготуйтеся не до спринту, а до марафону. Зробіть раціон смачним та комфортним для себе, адже шлях до ідеальної фігури – це не тотальні заборони та суворі обмеження, а здоров’я, задоволення та комфорт.

"Важливо пам'ятати, що стійке зниження ваги вимагає часу, терпіння, здорового й адекватного підходу до харчування та фізичної активності", — наголошує дієтологиня.

Що робити, коли хочеться солодкого?

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У прохолодну пору року наш організм вимагає гарячих ситних страв та обов’язково чогось солоденького, бажано мучного та жирного. Як впоратися та не зірватися в такій ситуації?

"Якщо дефіцит калорій буде невеликий, а харчування ситним, різноманітним та збалансованим, то ви не зіткнетеся з такою проблемою. Але дуже важливо не обмежувати себе жорстко і не відмовлятися повністю від улюблених продуктів. Проте, якщо ці продукти "дуже шкідливі", то намагайтеся знайти більш здорову альтернативу, яка зможе задовольнити вашу потребу і не зашкодити процесу схуднення", — радить Аліна Дяченко.

Осінь може бути досить стресовим періодом. А стрес, своєю чергою, може викликати відчуття голоду або бажання їсти, наприклад, багато солодкого. У цьому випадку потрібно знайти інший спосіб боротьби зі стресом: медитація, тренування або спілкування з близькими.

Що має бути в осінньому раціоні

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Овочі та фрукти. Літні овочі поступово зникають з прилавків, проте з’явилися осінні, які стануть повноцінними компонентами ваших поживних та корисних страв.

"Восени, як і в інші сезони року, робіть акцент у своєму раціоні на сезонні овочі та фрукти. До осінніх фруктів належать: яблука, груші, гранат, виноград, ківі, інжир. До овочів належать: цибуля, морква, гарбуз, батат, картопля, буряк, різні види капусти, гриби", — наголошує дієтологиня.

Горіхи. Також експертка з харчування радить не забувати, що осінь – це час дозрівання багатьох видів горіхів, серед яких, волоські горіхи, мигдаль, фісташки, каштани, волоський горіх, пекан.

Горіхи доволі калорійний продукт. Проте, щоб закрити добову потребу у необхідних поживних речовинах, які містяться у горіхах, потрібно усього 15-30 г на добу. Додайте їх до ранкової каші, йогурту чи кави, або просто з’їжте на перекус разом з яблуком.

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Спеції. "В осінній період особливо актуально використовувати різні пряні спеції, такі як кориця, мускатний горіх, імбир, кардамон, гвоздика", — говорить дієтологиня.

Восени нам часто хочеться зігрітися, тому ми обираємо гарячі напої. Використовуйте ці спеції, щоб додати нового смаку та аромату вашим улюбленим напоям.

"Загальна рекомендація щодо харчування в осінній період: стежте за поживністю свого раціону, харчуйтесь різноманітною їжею, робіть акцент на сезонні овочі, фрукти та інші корисні продукти, які будуть підтримувати ваш імунітет", — зазначає Аліна Дяченко.

Головне завдання осені – це побороти лінь, бути активним, збалансовано харчуватися і тоді зайві кілограми розтануть на очах.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.