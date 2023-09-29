Лорен Санчес опублікувала романтичне фото з Джеффом Безосом

Наречена мільярдера часто захоплюється ним і демонструє щирі почуття. І каблучка для заручин із величезним діамантом.

Лорен Санчес опублікувала романтичне фото зі своїм нареченим, мільярдером Джеффом Безосом. 59-річний мільярдер і Санчес нерозлучні відтоді, як почали зустрічатися у 2018 році. Цього року пара заручилася, але ще не назвала дату весілля, пише Page Six.

Лорен Санчес опублікувала романтичне фото з Безосом, натякнувши, що їм рідко вдається побути удвох.

Лорен Санчес і Джефф Безос

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Немає нічого кращого, ніж зустрітися з ним за обідом між його зустрічами", — підписала вона їхню спільну фотографію.

Лорен Санчес і Джефф Безос нерозлучні відтоді, як у 2018 році у них почався роман. Пара почала зустрічатися 2019 року, але дует поводився стримано, поки розлучення Безоса з його дружиною Маккензі Скотт після 25 років шлюбу не було завершено.

Маккензі отримала 38 мільярдів доларів у результаті розлучення, але вже віддала значну частину цієї суми на благодійність.

Чутки про заручини Санчес і Безоса вперше почали поширюватися в грудні 2019 року, коли Санчес помітили з величезною діамантовою каблучкою на пальці. 20-каратний діамант, за підрахунками журналістів, коштує колосальні 2,5 мільйона доларів

Лорен Санчес Фото: Getty Images

Коли Лорен Санчес почала свій роман з Безосом, вона вже була розлучена з голлівудським магнатом Патріком Вайтселлом, від якого в неї двоє дітей: Елла, 15 років, і Еван, 16 років.

Але Джефф Безос освідчився їй у травні цього року під час їхньої розкішної відпустки на борту нової яхти, яку мільярдер прикрасив зображенням своєї коханої.

Незабаром пара влаштувала зоряні заручини, зустрівшись з Перрі та Орландо Блумом і навіть відвідавши концерт Бейонсе в Лос-Анджелесі з сім'єю Кардаш'ян.