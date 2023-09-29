Селена Гомес сходила на дружню вечерю з Брукліном Бекхемом без його дружини
Трійця друзів зараз перебуває в Парижі, де проходить Тиждень Моди.
Селена Гомес в ефектній чорній сукні сходила на дружню вечерю з Брукліном Бекхемом, поки його дружина Нікола Пельтц була на YSL Beauty Party MYSLF в рамках Тижня моди в Парижі. Селена, Бруклін і Нікола дружать і навіть разом зустрічали новий рік, подорожуючи на яхті. Зараз трійця чудово проводить час у Парижі, а Селена Гомес насолоджується увагою папараці, демонструючи стильне вбрання. Про це пише Daily Mail.
Селена Гомес мала приголомшливий вигляд у чорній короткій сукні від Versace за 4700 доларів, коли вона прибула в ресторан Loulou в Парижі.
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31-річна співачка доповнила коротку сукню чорними туфлями на шпильці та довгим чорним пальто від Alexander Wang за 2500 доларів. Однак це вишукане вбрання вона обрала не для побачення, а для зустрічі з Брукліном Бекхемом. Селена і Бруклін повечеряли разом, поки його дружина Нікола Пельтц веселилася на вечірці YSL Beauty Party MYSLF. Там їй компанію склала подружка ще одного з братів Бекхемів — модель Міа Ріган, яка зустрічається з Ромео Бекхемом.
Це сталося після того, як Селена приєдналася до Ніколи Пельц та її чоловіка Брукліна Бекхема на спортивному матчі на стадіоні "Парк де Пренс" минулої неділі.
Тріо було помічено в натовпі, коли місцева команда "Парі Сен-Жермен" розгромила "Олімпік Марсель" із рахунком 4:0.
У своїх сторіз в Instagram Селена продемонструвала свою близьку дружбу з парою, поділившись кумедним селфі з тріо на стадіоні.
Нікола і Селена почали публікувати фото одне одного в соціальних мережах ближче до кінця 2022 року, після того як у вересні стали вірними друзями.
Відтоді пара провела багато часу разом і навіть зустріла Новий рік у Мексиці.
Нікола і Селена навіть зробили однакові татуювання з ангелами, щоб зміцнити свою дружбу.
Іронічно, але вісім років тому, коли Селену запитували про Брукліна Бекхема, вона навіть не знала, хто це, хоч їй і приписували роман з ним.