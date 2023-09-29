Селена Гомес сходила на дружню вечерю з Брукліном Бекхемом без його дружини

Трійця друзів зараз перебуває в Парижі, де проходить Тиждень Моди.

Селена Гомес в ефектній чорній сукні сходила на дружню вечерю з Брукліном Бекхемом, поки його дружина Нікола Пельтц була на YSL Beauty Party MYSLF в рамках Тижня моди в Парижі. Селена, Бруклін і Нікола дружать і навіть разом зустрічали новий рік, подорожуючи на яхті. Зараз трійця чудово проводить час у Парижі, а Селена Гомес насолоджується увагою папараці, демонструючи стильне вбрання. Про це пише Daily Mail.

Селена Гомес мала приголомшливий вигляд у чорній короткій сукні від Versace за 4700 доларів, коли вона прибула в ресторан Loulou в Парижі.

Ефектний образ Селени для дружньої вечері

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

31-річна співачка доповнила коротку сукню чорними туфлями на шпильці та довгим чорним пальто від Alexander Wang за 2500 доларів. Однак це вишукане вбрання вона обрала не для побачення, а для зустрічі з Брукліном Бекхемом. Селена і Бруклін повечеряли разом, поки його дружина Нікола Пельтц веселилася на вечірці YSL Beauty Party MYSLF. Там їй компанію склала подружка ще одного з братів Бекхемів — модель Міа Ріган, яка зустрічається з Ромео Бекхемом.

Ефектний образ Селени для дружньої вечері

Це сталося після того, як Селена приєдналася до Ніколи Пельц та її чоловіка Брукліна Бекхема на спортивному матчі на стадіоні "Парк де Пренс" минулої неділі.

Селена, Нікола і Бруклін на стадіоні

Тріо було помічено в натовпі, коли місцева команда "Парі Сен-Жермен" розгромила "Олімпік Марсель" із рахунком 4:0.

У своїх сторіз в Instagram Селена продемонструвала свою близьку дружбу з парою, поділившись кумедним селфі з тріо на стадіоні.

Нікола і Селена почали публікувати фото одне одного в соціальних мережах ближче до кінця 2022 року, після того як у вересні стали вірними друзями.

Відтоді пара провела багато часу разом і навіть зустріла Новий рік у Мексиці.

Нікола і Селена навіть зробили однакові татуювання з ангелами, щоб зміцнити свою дружбу.

Іронічно, але вісім років тому, коли Селену запитували про Брукліна Бекхема, вона навіть не знала, хто це, хоч їй і приписували роман з ним.