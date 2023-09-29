Таунхаус Міранди Прістлі з фільму "Диявол носить Prada" продали за 26,5 мільйона доларів

Розкішний будинок на Мангеттені виставили на продаж ще в травні за 27 мільйонів, але ціну скинули, хто новий власник будинку — не повідомляють.

Будинок Міранди Прістлі з фільму "Диявол носить Prada" продано за 26,5 мільйона доларів. Таунхаус із сімома спальнями на Мангеттені, показаний у популярному фільмі, має площу близько 12 000 футів і шість поверхів. У ньому є навіть баскетбольний майданчик. Унікальну нерухомість продали досить швидко, і покупець знайшов історію про те, що тут знімали популярну картину, "вельми цікавою". Про це пише Mansions Global.

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Будинок був побудований приблизно 1907 року, відремонтований 2005 року. Кухню прикрашає підлога з малюнком у дрібну клітинку, стіни їдальні оздоблені оксамитовими панелями, а біля входу є мармуровий камін.

Ролик про будинок Міранди Прістлі

За словами журналістів, таунхаус на Мангеттені, що слугував будинком кіношній Міранді Прістлі, яку грала Меріл Стріп, у фільмі "Диявол носить Prada", був проданий приблизно за 26,5 мільйона доларів.

У травні будинок із сімома спальнями у Верхньому Іст-Сайді продавали за 27,5 мільйона доларів.

Кадр із фільму "Диявол носить Prada" Фото: Скриншот

У реальності таунхаус був куплений 2003 року Крейгом Еффроном, партнером-засновником хедж-фонду Scoggin Capital Management, і його дружиною Керін Еффрон. Згідно із записами, Еффрони заплатили за будинок 8,8 мільйона доларів.

Хто став новим власником таунхауса з модною історією — невідомо. Корі Шустер з Douglas Elliman, який працював із покупцем разом із колегами, відмовився назвати свого клієнта, але сказав, що покупець активно шукав таунхаус по сусідству близько 18 місяців. Коли цей варіант з'явився на ринку, "він підійшов якнайкраще".

Хоча відомо, що таунхауси за цією ціною затримуються на ринку протягом року або більше, ця нерухомість пробула на ринку лише близько восьми тижнів, перш ніж було укладено контракт. Шустер сказав, що асоціація будинку з фільмом була "цікавим моментом" для його покупця, але "не вирішальним фактором".

Нагадаємо, Міранда Прістлі, головний редактор вигаданого модного журналу "Подіум", була списана з Анни Вінтур, головного редактора Vogue. Анна ніколи не коментувала фільм і книгу, за якою його було знято. Однак, за чутками, вона зробила ремонт у своєму офісі, коли побачила офіс Міранди на екрані.

А про роботу на Вінтур після розповіла одна з її колишніх асистенток. Ролики з її розповідями про роботу в Vogue швидко стали вірусними.