Енн Гетевей приміряла розкішну сукню з останньої колекції Versace (фото)

Акторка з'явилася на церемонії у вбранні, яке зовсім нещодавно показала на подіумі супермодель Клаудія Шиффер, котра повернулася в професію після п'яти років перерви.

40-річна американська акторка Енн Гетевей відвідала церемонію вручення другої щорічної премії Albie Awards Амаль і Джорджа Клуні за справедливість, що відбулася в Публічній бібліотеці Нью-Йорка. На заході знаменитість з'явилася в розкішному вбранні, повідомляє NY Breaking.

На ній була облягаюча сукня-комбінація зі світло-зеленим і сріблястим картатим візерунком від Versace, яку супермодель Клаудія Шиффер продемонструвала на подіумі Тижня моди в Мілані кількома днями раніше. До неї Енн підібрала пару сріблястих туфель на загострених підборах з бантиками. З аксесуарів акторка віддала перевагу маленькій сріблястій сумочці, а з прикрас — сережкам, масивним браслетам, каблучкам і витонченому намисту з підвіскою.

Волосся зірка вклала об'ємними напівпіднятими і напіврозпущеними хвилями.

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Енн Гетевей — зразок елегантності Фото: Getty

Через тиждень у прокат виходить комедія "Вона прийшла до мене", де Гетевей знялася разом із 54-річним ветераном "Гри престолів" Пітером Дінклейджем. Вони втілили на екрані образи нетипової подружньої пари, яка переживає непросту фазу шлюбу. Енн грає дружину і колишнього терапевта Патрисію.

Згідно з синопсисом, кумедний фільм розповідає про Стівена Лауддема (Дінклейдж), який бореться з творчою кризою і не може придумати новий шедевр для свого довгоочікуваного повернення в оперу. Його дружина Патрисія закликає його шукати натхнення. Попросивши її поради, він заново відкриває для себе свою пристрасть після несподіваного зв'язку на одну ніч і вирушає в захопливу подорож із жінкою-капітанкою буксира.

Раніше Фокус писав, що Енн Гетевей чесно розповіла, як ставиться до старіння.