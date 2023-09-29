Принц Вільям вирушить до Сінгапуру без Кейт Міддлтон: у чому причина

Принц Уельський підтвердив, що поїде до Сінгапуру на саміт інновацій Earthshot Prize у листопаді.

41-річна принцеса Уельська не приєднається до свого чоловіка принца Вільяма на церемонії вручення премії Earthshot Prize 2023 у Сінгапурі 7 листопада. Про це пише People.

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Принцеса Кейт залишиться вдома, щоб доглядати за своїми трьома дітьми протягом важливого тижня. 10-річний принц Джордж цього тижня має скласти шкільні іспити, і його мати буде вдома у Віндзорі, щоб підтримати його. Наразі Джордж навчається в шостому класі школи Ламбрук у Беркширі, де також навчаються його молодші брат і сестра — принцеса Шарлотта і принц Луї.

Кейт Міддлтон і принц Джордж Фото: Getty Images

Оновлення інформація про поїздку з'явилася після того, як принц Вільям офіційно підтвердив, що поїде в Сінгапур.

Принцеса Кейт порушить традицію, пропустивши третю щорічну церемонію нагородження, яку вона відвідувала останні два роки. 41-річний принц Вільям заснував премію Earthshot Prize 2020 року для просування ефективних підходів до розв'язання найгостріших екологічних проблем у світі й планує вручати премії до 2030 року.

Церемонія відкриття престижної екологічної премії відбулася в Лондоні в жовтні 2021 року, за нею послідував другий цикл у Бостоні в грудні 2022 року.

Раніше Фокус писав, чому діти Кейт Міддлтон і принца Вільям ходять до школи по суботах.