Василь Вірастюк розповів правду про своє розлучення та вимоги дружини

Стронгмен заявив, що ніколи не озвучить причини розлучення, хіба що його тільки змусять це зробити. Дружина спортсмена і депутата вимагає від нього по 40 тисяч аліментів на місяць на кожного з двох синів.

49-річний український спортсмен, найсильніша людина планети 2004 року, а зараз — народний депутат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк, який розлучається зі своєю другою дружиною, Інною, після більш ніж 13 років шлюбу, змушений був прокоментувати інформацію щодо розколу в родині, оскільки інформації у ЗМІ стало дуже багато. На сторінці у Facebook він заявив:

"Розлучення під час війни, або Дружина потягнула Вірастюка до суду, або як там іще пишуть... Не я розпочав цю інформаційну "атаку" і не я буду її продовжувати, але змушений вам доповісти: так, ми з Інною прожили в шлюбі 15 років, у нас народилися двоє спільних дітей".

За словами стронгмена, рішення про розлучення ухвалив безпосередньо він на початку жовтня 2022 року, але про справжні причини такого кроку Василь пообіцяв ніколи не розповідати, якщо його не змусять.

Він спростував твердження у ЗМІ, що ховає гроші від своїх синів.

Василь Вірастюк із дружиною Інною та синами Адамом, Олегом і Олександром Фото: vasylvirastyuk/instagram

"Я весь час допомагав і зараз допомагаю своїм дітям (фінансово, і це адекватна сума), але "апетит" дружини в рази перебільшує мої можливості. Я готовий нести відповідальність за дітей, і хотів би, щоб вони проживали зі мною", — наголосив Вірастюк.

Що стосується поділу майна, то як його ділити, вирішить суд:

"Вивчивши мою (нашу) декларацію 2020 року (щодо нерухомості), у мене (у нас) була можливість (ще до мого депутатства) забезпечити всіх дітей у перспективі окремими квартирами!"

Наприкінці нардеп попросив усіх журналістів "залишатися при своїй думці", оскільки вони не на його місці.

"Більше жодних пояснень і коментарів для преси, пояснень щодо нашого розлучення (всі питання і відповіді виключно через суд), якщо мене до цього змусить поведінка ексдружини...", — підсумував автор.

Вірастюк не зміг далі ігнорувати те, що пише преса Фото: Василь Вірастюк/facebook

З чого все почалося

У своєму пості Вірастюк апелює до матеріалів, які вийшли у виданні "Главком". Зокрема, у статті про розлучення політиків під час війни йдеться про те, що позов про розлучення було подано до Печерського суду Києва, який дав парі два місяці на примирення, але дружина Василя вже вимагає аліменти.

"На початку апетити Інни Вірастюк були такими: нардеп-силач має щомісяця платити по 40 тис. грн. аліментів на кожного із синів. Жінка пояснила, що з початком війни вимушено покинула Україну і кілька місяців прожила за кордоном. У результаті, каже вона, у неї з чоловіком припинилися шлюбні стосунки, і Василь жодним чином не надавав підтримки неповнолітнім дітям", — ідеться в публікації.

В озвучену суму входить оплата гуртків англійської мови, математики, лего-конструктора, танців (10-15 тис. грн на місяць), харчування (близько 20 тис.), одяг і взуття (близько 10 тис.), кишенькові витрати.

Дружина Вірастюка показала, які витрати супроводжують виховання дітей Фото: Главком

Інна Вірастюк стверджує, що в декларації її чоловіка за 2020 роки було вказано $300 тис. Зі свого боку спортсмен запевняє, що гроші давно пішли на сім'ю і волонтерство. У суді він показав свою довідку про зарплату нардепа, згідно з якою він отримує трохи більше ніж 33 тис. на місяць. Саме тому Василь назвав вимоги дружини "завищено неаргументованими".

Парі також належить розділити майно, що включає дві квартири і чотири земельні ділянки загальною площею 0,44 га на Прикарпатті.

Особисте життя Василя Вірастюка

Як пише LB, вперше Вірастюк одружився 2003 року. Його дружиною стала чемпіонка України з фітнесу Світлана Забіяка, яка того ж року народила йому сина Адама. Щастя пари було недовгим: у 2006-му жінка, якій було 28 років, загинула. Її накрило лавиною під час спуску з гори на турецькому гірськолижному курорті Паландокен.

Вдруге стронгмен одружився 2007 року з Інною, співробітницею німецької фармацевтичної компанії "Байєр" в Україні. ЗМІ писали, що Вірастюк познайомився з нею в дорожньому заторі. Жінка спочатку не звернула увагу на спортсмена, а він сфотографував номер її автомобіля і дізнався адресу, потім надіслав букет квітів. Вінчалася пара в Києво-Печерській лаврі. 19 березня 2008-го у них народився син Олег, а 22 квітня 2016 року на світ з'явився другий син подружжя і третій для Василя, якого назвали Олександром.

Раніше Фокус писав, що Вірастюк оскандалився, прокоментувавши фото із зображенням жінки.