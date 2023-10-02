Як приборкати голод. Дієтолог розповіла, як нормалізувати гормон голоду та схуднути

Фізіологічно, коли наш організм потребує їжі, ми відчуваємо голод, але іноді ці налаштування з якихось причин збиваються, і тоді ми постійно хочемо їсти. Спеціально для Фокуса дієтологиня Анна Безик розповіла, що впливає на гормон голоду і як його нормалізувати, внісши прості корективи у свій розпорядок дня і харчування.

Гормон голоду — грелін — виробляється в нас у шлунку (частково в кишківнику, підшлунковій залозі, головному мозку та легенях) за відсутності їжі та є прямим сигналом нейронам мозку для дій, спрямованих на пошук їжі. Дієтологиня-нутриціологиня Анна Безик розповідає Фокусу, чому відбувається дисбаланс гормонів, що відповідають за наш апетит, та як нормалізувати гормон голоду і, зрештою, позбутися зайвої ваги та інших проблем зі здоров'ям.

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"Рівень греліну нерозривно пов'язаний з відчуттям голоду, кількістю вживаної їжі, з відсотком жиру в організмі кожної конкретної людини і, безумовно, її вагою. Чим більший відсоток жиру в організмі, тим менше виробляється гормону. На перший погляд, може здатися, що це непогано, адже так буде легше схуднути, проте це не так", — каже Анна Безик.

Фото: Freepik

Дієтологиня зазначає, що зайва вага не тільки псує вашу талію, а й порушує роботу гормонів. Так надмірні жирові відкладення знижують вироблення греліну і порушують реакцію організму на прийом їжі. У людей з нормальною вагою цей гормон голоду знижується буквально за півгодини після того, як ви поїли, а в повних людей, показники гормону голоду практично не змінюються, саме тому ви відчуваєте постійний голод, і вам хочеться щось пожувати, тільки-но ви встали з-за столу.

"Під час голодних дієт, сушок, монодієт, грелін буде в дисбалансі, звідси, як правило, зриви та РХП, аж до нічних пробуджень до холодильника", — каже Анна Безик.

Цей гормон відповідає не тільки за відчуття ситості, він регулює циркадні ритми, сповільнює ріст пухлин, активує імунну систему, знижує артеріальний тиск, захищає клітини серця від руйнувань під час кисневого голодування і виконує безліч інших важливих функцій у нашому організмі.

Коли гормон не в нормі?

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"За відсутності нормального сну підвищується апетит саме через викид греліну. Згадайте, коли ви не виспалися, то наступного дня апетит набагато вищий, ніж зазвичай", — зазначає дієтолог.

Саме тому багато фахівців наголошують, що сон — надзвичайно важливий аспект для вашого здоров'я, самопочуття та фігури. Відсутність повноцінного якісного сну веде до збоїв у роботі гормональної та нервової системи і, як наслідок, провокує появу проблем зі здоров'ям.

Найчастіше після безсонної ночі апетит з'являється практично одразу після пробудження, і вам хочеться чогось жирного, ситного і солодкого — так організм компенсує нестачу енергії.

Нормальна концентрація греліну від 45 до 75 мкг/л. Цей показник нестабільний і залежить від часу останнього приймання їжі перед аналізом, об'єму та калорійності їжі.

"Перед прийомом їжі рівень греліну в крові зростає і виникає відчуття голоду. Дуже важливо їсти саме тоді, коли відчуваєте голод. Для здоров'я підшлункової залози необхідні проміжки в прийомах їжі, тому не жуйте вічно", — відповідає дієтолог.

Як нормалізувати гормон голоду?

Фото: Freepik

Для нормалізації греліну дієтологиня Анна Безик радить дотримуватися певних правил:

проміжки між їжею 4-5 годин;

контроль порцій;

сон з 23:00 до 7:00 в ідеально темному приміщенні;

активність у першій половині дня;

чисте харчування без оброблених продуктів;

корисні жири (кедрові горіхи, що містять ліноленову кислоту, яка стимулює вироблення холіцистокініну — гормону, що разом із лептином відіграє важливу роль у пригніченні апетиту. Також це вершкове масло, риба, сало).

"Важливо працювати з кишковою мікрофлорою. Часто дисбаланс греліну і лептину пов'язаний з порушеннями в кишечнику. У такому разі потрібно підібрати пробіотики, але краще орієнтуватися на здорове харчування. Насамперед скоротіть споживання фруктози — вона перешкоджає виробленню гормону насичення лептину і сприяє підвищенню рівня греліну. За такого розкладу ризик вживання більшої кількості калорій сильно зростає", — зазначає Анна Безик.

Фото: Freepik

Як бачите, для того щоб нормалізувати гормон голоду і схуднути без зусиль та жорстких дієт, потрібно всього лише налагодити правильний режим, збалансувати харчування і висипатися. Якщо самостійно впоратися з проблемою не виходить, зверніться до кваліфікованого фахівця за консультацією.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.